Témoignage d'un Charentais-Maritime au cœur de l'Ukraine en guerre

Plus de 6 000 kilomètres aller-retour. Ludovic Pacciarella l'a presque fait. Jeudi 10 mars, ce matelot rochelais a quitté sa Charente-Maritime direction l'Ukraine. Il est actuellement sur le chemin du retour, après avoir livré 1 200 kilos de matériel médical dans la ville de Vinnytsia, au centre du pays. Récit de ce long et dangereux voyage, étape par étape.

Le départ

Au troisième jour de la guerre en Ukraine, Ludovic ne tient plus en place. Officier le liaison sur le Shtandart, cette réplique d'une frégate russe du XVIIIème siècle qu'on peut parfois admirer dans les ports de La Rochelle, il travaille avec un équipage international. Parmi ses collègues, des Ukrainiens et des Russes partis sur le front. Lui veut leur venir en aide.

Ludovic Pacciarella est actuellement sur la route pour La Rochelle. Il devrait être de retour mercredi. © Radio France - © Ludovic Pacciarella

Pharmacies, hôpitaux, associations... Le Rochelais collecte 1 200 kilos de matériel médical en dix jours. Jeudi 10 mars, le camion plein, il prend la route pour la Pologne.

Première bombe

Samedi 12 mars. La Rochelle est loin derrière, à 50 heures de route de là. L'Ukraine, elle, à quelques kilomètres. Ludovic a passé la frontière polonaise. Il recharge ses batteries dans un hôtel situé à une vingtaine de kilomètres de la douane.

À l'aube, son réveil sonne : il est 5h30 du matin. Devant sa fenêtre, le matelot vit sa première détonation. Tout proche de là, un aéroport vient d'être bombardé. Ludovic hésitera un instant, avant de reprendre la route pour l'Ukraine.

TÉMOIGNAGE : Ludovic vit sa première détonation Copier

Le chaos

Il reste environ sept heures de route à Ludovic avant d'atteindre la ville de Vinnytsia, en plein cœur de l'Ukraine. L'itinéraire est dangereux, les paysages, en lambeaux. Difficile d'avancer sur les chaussées défoncées par les missiles.

Ludovic Pacciarella a été témoin d'explosions mais n'a pas été blessé. © Radio France - © Ludovic Pacciarella

TÉMOIGNAGE : les derniers kilomètres avant Vinnytsia, au cœur de l'Ukraine Copier

Dimanche 13 mars. En début de soirée, la géolocalisation du téléphone de Ludovic indique que son camion est à l'arrêt. Escorté par des membres de l'armée ukrainienne comme par des civils en résistance, le matelot arrive finalement à bon port. Un lieu stratégique dont on lui demande de ne pas révéler le secret.

TÉMOIGNAGE : Ludovic livre les 1 200 kilos de matériel médical en Ukraine Copier

Ludovic Pacciarella a permis a France Bleu La Rochelle de le suivre tout au long de son trajet. © Radio France - © Romane Brisard

À peine a-t-il déchargé son camion que Ludovic repart, mais pas à vide. Sur le siège passager, Macha, 15 ans, et sa mère, Oksana, résistante ukrainienne. Ensemble, ils se cachent pour la nuit dans une forêt. Les avions et les missiles volent au-dessus de leurs têtes.

TÉMOIGNAGE : Ludovic passe la nuit caché, les missiles au-dessus de la tête Copier

Seringues de morphine, kits d'accouchement, de premiers secours : Ludovic Pacciarella a livré 1 200 kilos de matériel médical au cœur de l'Ukraine. © Radio France - © Romane Brisard

Le retour

Lundi 14 mars. Derniers kilomètres : la frontière polonaise se rapproche. Les bombardements, eux, ne s'éloignent pas. L'armée russe vise désormais l'ouest ukrainien, jusqu'ici épargné. Au bord des routes, sur les parkings de supermarchés : les Ukrainiens tentent de fuir. Autant d'images, d'odeurs et de bruits assourdissants imprimés dans la mémoire de Ludovic.

TÉMOIGNAGE : la frontière Polonaise approche, la tension est palpable Copier

Le Rochelais passe un énième point de contrôle, l'un des derniers avant la douane. Des citoyens l'applaudissent, la presse locale demande son témoignage. Tous le remercient. À leurs yeux, Ludovic est un héros. "Mais ce sont eux, les héros ! Moi, je ne suis que le transporteur", insiste-t-il. Et lorsqu'on lui souhaite bon repos, Ludovic a cette phrase : "Je n'ai qu'une hâte : arriver le plus rapidement possible chez moi, chez nous, en Charente-Maritime, me ressourcer et organiser ma prochaine mission".

TÉMOIGNAGE : Ludovic n'est pas arrivé qu'il veut déjà repartir Copier