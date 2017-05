Témoignage d'un policier orléanais : "les jets de cocktail Molotov ont blessé grièvement mon porteur de bouclier"

C'est l'émotion à la brigade CRS 51 d'Orléan-Saran. Plusieurs policiers de la compagnie républicaine ont été grièvement blessés lors des heurts qui se sont produits en marge du défilé du 1er mai à Paris. 90 policiers du Loiret étaient mobilisés. Voici deux témoignages.

Au lendemain des affrontements qui ont éclaté vers 15 heures à Paris en marge du défilé du 1er mai, les policiers sont encore sous le choc. Ils étaient 90 de la compagnie républicaine de sécurité 51 d'Orléans-Saran présents pour encadrer les manifestants, jour de la fête du travail, de la place de la République en direction de la place de la Nation. Les heurts ont eu lieu essentiellement aux abords de la place de la Bastille. Plusieurs dizaines de jeunes encagoulés leur ont jeté des cocktails molotovs. Six policiers ont été blessés, dont deux grièvement lors de cette manifestation parisienne du 1er mai.

On est lâché face à des gens qui sont déterminés à casser du flic et à tuer du flic - Régis Debord, brigadier-chef et délégué local UNSA Police

Régis Debord, brigadier-chef et délégué local UNSA Police, était aux première loges. Le policier transformé en boule de feu dont l'image a fait le tour des médias, était son porteur de bouclier. "On s'est retrouvé face à 100 à 150 black blocks, cette violence venant de cette ultra-gauche que l'on connaît bien." Le policier ajoute "qu'ils ont été carrément été pris à partie par des mortiers, essentiellement des cocktails Molotov, dont un qui a blessé grièvement son porteur de bouclier qui est toujours hospitalisé." L'homme se trouve dans un état relativement grave, "il est brûlé au 3ème degré à la main et pour les blessures au visage, les médecins ne se prononcent pas." Régis Debord a été blessé un peu plus tard "par un jet de projectile qui m'a brûlé à hauteur du cou. Je suis arrêté pour quelques jours, mais rien de grave." Le CRS est en colère et estime qu'ils sont lâchés face à des gens qui sont déterminés à casser du flic et à tuer du flic."

Régis Debord, brigadier-chef et délégué local UNSA Police sur France Bleu Orléans Copier

On a subi une pluie de cocktails Molotov où à chaque fois qu’on a eu un fonctionnaire brûlé, ils explosaient de joie, comme s'ils avaient marqué un but en finale de Coupe du monde - Stéphane Trigallez, SGP Police FO

Stéphane Trigallez appartient à la compagnie de CRS d'Orléans et il a été ce lundi, légèrement brûlé à une jambe, il était juste à côté d'un de ses collègues gravement brûlé au visage et il raconte qu'il "a subi une pluie de cocktail Molotov, de jets de fusées de détresse, de tirs de mortiers où à chaque fois, qu'on a eu un fonctionnaire brulé, ils explosaient de joie comme s'ils avaient marqué un but en finale de la coupe du monde."

Ce CRS de 44 ans, dont 18 ans de police, qu'il n'avait jamais connu de manifestations si violentes, malgré "les manifestations anti-CPE ou les violences urbaines dans le 93", là, les manifestants étaient là "pour casser et tuer du flic" assure-t-il à franceinfo.

Les manifestants étaient équipés ajoute ce syndicaliste de SGP Police FO, "protège-tibias, masques à gaz, masques pour se protéger des yeux, ils se protègent derrière des bâches", des manifestants prêts à en découdre.

Six policiers ont été blessés, dont deux grièvement lors de cette manifestation parisienne du 1er mai, "pour nous, ça devient de plus en plus compliqué" conclut le policier.

Le témoignage d'un CRS d'Orléans, Stéphane Trigallez, recueilli par David Di Giacomo Copier

Le ministre de l'intérieur, Mattias Fekl, a condamné les violences et il promet que tout sera fait pour interpeller les auteurs de ces exactions.