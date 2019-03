Témoignage d'un policier rennais : " on est surpris par le degré de violence de certains manifestants"

Après plus de trois de manifestation des gilets jaunes, des policiers rennais confient qu'ils ont rarement vu un tel degré de violences et d'hostilités. Encadrer les rassemblements, mais aussi interpeller les casseurs, leur mission est complexe.

Rennes, France

"J'ai fait beaucoup de maintien de l'ordre, mais ce mouvement est assez particuliers." confie Jean, un policier engagé à Rennes depuis 25 ans. Formateur aux techniques de sécurité en intervention, mais aussi engagé avec la BAC, la brigade anti-criminalité, il était sur le terrain sur au moins huit manifestations depuis le début du mouvement. "Au début des manifestations, cela se passe bien, mais à la fin, ça dévisse. On est surpris par le degré de violence face à nous. Avec des projectiles qu'on n'avait pas vu jusque là, des boules de pétanque, des bouteilles pleines d'essence. On sent la volonté de nuire." pendant 8 à 10 heures, il faut être vigilent sur le terrain "On est sous tension pendant plusieurs heures, c'est dur pour les nerfs"

Des scènes surnaturelles avec des familles, et des casseurs

Le policier rennais décrit "des scènes surnaturelles, avec des manifestants avec leurs enfants, des poussettes, des personnes qui passent avec leur vélos, et à côté des casseurs qui se mèlent aux manifestants et brisent des vitrines". Effectuer des interpellations lors de ces manifestations, ce n'est pas toujours évident raconte le policier "lorsqu'on courre avec des pavés qui nous tombent autour, ce n'est pas simple. Si on veut interpeller des casseurs, il ne faut pas se mettre en danger, ne pas mettre en danger non plus les manifestants". Les dispositifs doivent être adaptés pour effectuer ces interpellations en toute sécurité.

Un travail de préparation de longue haleine

Avant chaque manifestation, les policiers rennais travaillent sur un dispositifs adapté. Le chef du service d'ordre public et de soutien sait qu'il peut compter sur ses hommes. "on sait s'adapter. La veille, où même le jour-même de la manifestation, je peux appeler l'un des mes hommes à 5 heures du matin pour venir renforcer les équipes. Une disponibilité que salue aussi le directeur de la sécurité publique d'Ille-et-Vilaine, François Angélini "oui les hommes sont fatigués, mais il n'y pas de démotivation"

Témoignage d'un policer rennais de la Brigade Anti-Criminalité Copier

François Angélini, le directeur de la sécurité publique en Ille-et-Vilaine Copier