Lille, France

Les surveillants de prison étaient encore fortement mobilisés ce lundi dans le Nord-Pas-de-Calais, comme le montre la photo ci-dessous fournie par un représentant syndical. A Maubeuge, ils ont été délogés par les gendarmes mobiles avant de se rendre sur la voie rapide pour manifester.

A Maubeuge, les surveillants ont bloqué très tôtle matin le centre pénintentiaire - Amine Medjber

A Maubeuge et Sequedin, près de Lille, les forces de l'ordre ont dû remplacé les surveillants qui refusaient de prendre leur service.

Palettes en bois et pneus enflammés

C'est devenu une scène classique de ce mouvement des surveillants de prison : devant l'imposante porte de la maison d'arrêt de Douai, on brûle des pneus et des palettes en bois. L'image est bien sûr spectaculaire mais il faut aussi comprendre qu'il y a le feu dans les prisons françaises. L'agression de Vendin-le-Vieil a marqué les esprits. Aucun surveillant n'ose dire qu'il a peur de venir travailler mais Barbara reconnaît. une certaine appréhension :

On sait jamais si on va rentrer vivant ou pas. On peut arriver le matin [au travail] et ne pas repartir le soir ou alors entre 4 planches

Cette femme est surveillante de prison depuis 15 ans. Pour sa fille, elle préfère ne pas trop cogiter. Comme ses autres collègues, elle évoque des agressions plus nombreuses qu'il y a quelques années, dénonce une forme de laxisme envers les détenus : "On a un sentiment d'impunité du côté des détenus. Ils font un peu ce qu'ils veulent et on a plus le pouvoir sur la détention".

Comment surveiller les détenus radicalisés ?

Il y a aussi le risque d'être confronté à un détenu radicalisé comme le raconte Christophe : "On a des jeunes détenus influençables et on en a qui sont déjà radicalisés et ces jeunes, c'est du pain béni pour eux". Christophe est entré dans la pénitentiaire il y a 20 ans. Il a vu le métier évoluer, des journées à rallonge, des week-ends sans la famille, des effectifs insuffisants face à la surpopulation carcérale. A la maison d'arrêt de Douai, on compte 500 détenus pour 370 places. Le secrétaire local de l'Ufap-Unsa, Thomas Vaugrand estime qu'il manque plus de 2 000 postes de surveillants en France :

On réclame l'encellulement individuel. Il faut davantage de places de prison

Ce syndicaliste demande aussi à revoir la conception des prisons, ne veut plus que l'on mélange tous les détenus ensemble, notamment en isolant les radicalisés :

Cette radicalisation gangrène nos coursives. Actuellement, on construit des prisons et on mélange tout. Le petit dealer du coin, le violeur, le tueur... tout est mélangé

Thomas Vaugrand, secrétaire Ufap-Unsa à la maison d'arrêt de Douai © Radio France - Stéphane Barbereau

Difficultés de recrutement

Tout cela ne donne évidemment pas très envie d'intégrer l'administration pénitentiaire, de l'aveu même des surveillants rencontrés à Douai, ce lundi. Christophe relève un chiffre, lors du concours d'entrée pour le concours de surveillant de prison : "sur 480 candidats prévus, il n'y en a que 140 qui se sont présentés pour passer l'écrit. Le métier n'est plus attractif ! Ils baissent les notes à 5/20 pour avoir les effectifs."