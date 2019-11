TÉMOIGNAGE - Deux policiers sauvent une mère et son bébé des flammes à Béziers

"On ne s'est pas posé de questions, on a fait notre métier". Deux policiers de Béziers ont défoncé la porte d'un appartement d'où s'échappaient d'épaisses fumées pour sauver une maman et son bébé de deux ans.

Béziers, France

L'acte de courage de deux policiers de Béziers mardi après-midi. Alors qu'ils patrouillaient dans le centre-ville rue Albert premier, ils aperçoivent de la fumée qui sort du troisième étage d'un immeuble. Les riverains signalent qu'il y a sans doute des gens dans l'appartement. Les deux policiers grimpent et enfoncent la porte, malgré l'épaisse fumée, ils réussissent à sauver une maman de 31 ans et sa petite fille de deux ans.

"On a crié pour savoir s'il y avait quelqu'un, personne n'a répondu alors on a décidé de défoncer la porte".

Kévin, 34 ans est l'un des deux policiers,il raconte "Y a des gens qui nous ont crié qu'il y avait une famille qui était en haut, on est directement monté au troisième étage, on s'est retrouvé avec deux portes fermées, les poignées étaient chaudes, de la fumée s'échappait des portes. On a crié pour savoir s'il y avait quelqu'un, personne n'a répondu, on a donc décidé de défoncer les portes."

"On savait qu'on prenait un risque, qu'avec une arrivée d'oxygène ça peut provoquer une explosion, on s'est regardé rapidement, on s'est posé la question, mais on n'a pas hésité, on a donné des coups de pied dans la porte. On a tout de suite senti la chaleur et la fumée qui sortaient, on a crié de nouveau, mais personne ne répondait et puis on a forcé la deuxième porte et là y avait une femme et son bébé complètement désorientés."

"On les a fait sortir et on les a descendues au rez-de-chaussée et là, des gens les ont pris en charge. On est remonté car certains disaient qu'il y avait encore du monde à l'intérieur. On avait du mal à voir, car il y avait de plus en plus de fumée, on s'est assuré qu'il n'y avait personne et on est redescendu."

"On oublie que le policier, ce n'est pas que la répression".

"On a fait ce que n'importe quel policier aurait fait. Quand la vie d'une femme, d'un enfant ou de n'importe qui est en jeu, on ne se pose pas la question, ou si elle se pose, c'est très bref. On a fait notre travail, c'est quelque chose qui ne s'oublie pas c'est sûr. C'est satisfaisant de se dire qu'on est venu en aide à notre prochain. On oublie ce côté-là des policiers qui viennent en aide aux autres, on ne voit que le côté répressif. Mais ça fait partie du métier, de sauver des gens de la noyade, ou de les extirper d'un accident de la route, on oublie trop ce côté-là."