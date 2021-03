TEMOIGNAGE - "Elle a tiré la sonnette d'alarme mais n'a pas été entendue" confie une amie de Magalie Blandin

Magalie Blandin, 42 ans et mère de quatre enfants est morte sous les coups de son mari le 11 février. Jérôme Gaillard a avoué le meurtre de son épouse dont il était séparé depuis peu. Aurélie, une amie du couple se confie sur leurs relations et dénonce le manque de protection des femmes battues.

Vendredi 19 mars, après plus de 24 heures de garde à vue, Jérôme Gaillard, 45 ans, a avoué le meurtre de sa femme Magali Blandin. Le couple était séparé depuis le mois de septembre et la mère de quatre enfants, âgés de quatre à quatorze ans, était partie vivre dans un appartement à Montfort-sur-Meu. Elle a été tuée de deux coups de batte de baseball.

Aurélie, 40 ans et mère de trois enfants, est éducatrice. Elle rencontre Jérôme Gaillard et Magali Blandin en 2010 dans leur maison à Montauban-de-Bretagne. A l'époque, le couple retape cette longère dans laquelle vivait les parents de Jérôme. Ils louent une partie du bâtiment à des vacanciers pendant l'été. "Nous sommes arrivés en famille pour trois semaines et très rapidement on a organisé des soirées barbecue ou des soirées poker," raconte Aurélie.

Elle était à l'écoute de tout le monde et voulait aider les autres.

Le couple a deux enfants. "Je me souviens que Magali était très attentionnée avec eux. Ils avaient beaucoup de liberté. S'ils revenaient sales en rentrant du jardin ce n'était pas grave. Elle adorait cultiver la terre et voulait les nourrir avec ses fruits et légumes. Il n'y avait pas de piscine et un jour elle a rempli un abreuvoir pour faire un bassin," sourit la mère de famille.

Aurélie dépeint une femme naturelle, simple et souriante. "Elle était à l'écoute de tout le monde et aimait son boulot passionnément. Elle voulait aider les autres." Pendant ces trois semaines, Aurélie parvient rapidement à cerner le personnage de Jérôme Gaillard. "C'était un beau mec Jérôme et il s'en vantait beaucoup. C'est vrai qu'il est taillé comme un athlète mais il est très narcissique. Il aime avoir raison et sait utiliser les mots à bon escient. Pour moi c'est un pervers narcissique," lance la quadragénaire.

Jérôme avait des accès de violence.

Jérôme Gaillard rêvait de cinéma. Il a même écrit un scénario qu'il n'a jamais réussi à vendre. "C'était son plus grand regret je crois, de ne pas réussir à sortir de l'ombre et de devoir rester dans la pampa. Magali se moquait de tout ça, elle pouvait vous recevoir avec de la terre sous les ongles, on s'en fichait parce que son sourire et sa voix douce nous suffisaient."

Dans ces soirées festives où les discussions se font à bâtons rompus, Aurélie se rend compte que Jérôme Gaillard peut rapidement s'énerver. "Il aimait avoir raison. Ça lui arrivait de taper très fort sur la table quand il n'était pas d'accord. Il avait des accès de violence. Magali ne disait rien, elle serrait les dents. Elle savait qu'elle ne pouvait pas avoir le dessus de toute façon. Il fallait beaucoup de caractère pour lui tenir tête."

Magali était grise, moins pimpante.

Les années passent, Aurélie quitte la région mais revient régulièrement voir le couple. "La dernière fois que j'ai vu Magali, elle était grise, moins pimpante, plus renfermée et plus discrète. Je savais qu'il y avait de l'eau dans le gaz dans le couple. Ils se sont même séparés avant de se retrouver et d'avoir leur fille. La dernière fois que j'ai vu Jérôme c'était il y a deux ans. Je l'ai trouvé aigri. Il avait perdu des procès et en voulait à la terre entière."

Juste après la séparation du couple en septembre 2020, Magali Blandin dépose plainte pour violences conjugales. L'affaire est classé sans suite après le placement en garde à vue de Jérôme Gaillard. Plusieurs personnalités, comme Ségolène Royal ou Caroline de Haas ont d'ailleurs exprimé leur colère face à ce traitement de l'affaire.

Aurélie partage ce point de vue. "Elle a tiré la sonnette d'alarme et elle n'a pas été entendue. Elle a dit stop et personne n'a bougé ou presque. Il est temps de réagir pour protéger ces femmes ! Le meurtre de Magali ne doit pas servir à rien ! Magali n'a pas été protégée et le résultat c'est qu'aujourd'hui il y a quatre orphelins. L'Etat doit aller plus vite pour soutenir les femmes battues. Magali n'est plus et c'est tellement dure pour sa famille et pour nous."