TEMOIGNAGE - Explosion à la poudrerie de Bergerac : "J'ai vu que ça explosait de partout, j'ai couru"

Plusieurs ouvriers racontent avoir entendu plusieurs déflagrations, et senti le sol remuer autour d'eux. Quatre, voire six ou sept explosions, autour et dans le hangar n°75 de l'immense site d'Eurenco, plus connu sous le nom des poudreries de Bergerac. "Au départ j'ai entendu des explosions. J'en ai entendu six ou sept, qui se rapprochaient du bâtiment", raconte Enzo, un jeune chaudronnier de 22 ans dont c'était le premier jour de travail pour un sous-traitant du site.

"Quand j'ai vu l'onde de choc, j'ai couru, très vite"

"En me retournant, j'ai vu des bouts de tôle et de verre voler à droite à gauche. On ne voit ça que dans les films, l'air a fait une sorte de bulle avec l'onde de choc. Moi quand j'ai vu ça, j'ai couru, vraiment vite. J'ai laissé un collègue à côté, c'est bête à dire, mais dans ce cas-là on pense d'abord à sauver sa peau", raconte le jeune homme encore tremblant dans son bleu de travail.

J'ai laissé un collègue à côté, c'est bête à dire, mais dans ce cas-là on pense d'abord à sauver sa peau

Le hangar qui a explosé contenait un peu moins d'une tonne de nitrocellulose, l'un des principaux composants de la poudre pour explosifs militaires fabriquée sur le site d'Eurenco. Huit personnes ont été blessées, dont une était dans un état critique au moment d'être évacuée par l'hélicoptère du SAMU vers l'hôpital de Bordeaux. Sur place, des témoins décrivent un hangar de tôle et de briques "éventré" sur toute une façade et par le toit.

à lire aussi Ce que l'on sait de l'explosion à la poudrerie de Bergerac qui a fait huit blessés dont un grave

"Je ne reviendrai plus. C'était mon premier et dernier jour"

"Je bossais avec mes collègues à l'extérieur. Aucun de nous n'a été blessé, mais j'ai vu un homme au sol, il avait une coupure et il lui manquait une chaussure mais il n'était pas gravement touché", explique Enzo. "Je l'ai tenu et on l'a emmené auprès des pompiers du site", explique-t-il. "C'était mon premier jour ici", dit le jeune homme, originaire de Bergerac. "Je ne reviendrai plus. C'était mon premier et dernier jour".

Environ 70 ouvriers et employés se trouvaient sur le site au moment des explosions. Ils ont été évacués vers l'entrée de l'usine où ils ont passé plusieurs heures avant de pouvoir rentrer chez eux. Selon le sous-préfet de Bergerac Jean-Charles Jobart, les émanations de nitrocellulose ne présentent pas de risque pour l'environnement et ont été contenues à l'intérieur du site. Le parquet a ouvert une enquête, pour blessures involontaires sur le lieu de travail.