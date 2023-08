TEMOIGNAGE - Festayre mort aux fêtes de Bayonne : "C'est normal qu'on meure juste pour rentrer chez soi ?"

"Mon voisin est parti pour empêcher les gens de pisser dans la cage d'escalier, et je suis vraiment hyper triste. Ce qui est arrivé c'est grave, très grave ." Des sanglots dans la voix, Christophe Pascal patron du restaurant Le Bayonnais, évoque la mémoire de son voisin décédé. Il tient le restaurant à côté du 38 quai des Corsaires, en bord de Nive, dans le quartier du Petit-Bayonne, là où a été agressé mortellement un habitant qui rentrait chez lui lors de la première soirée des fêtes de Bayonne le mercredi 26 juillet. Patrice, 46 ans, est décédé jeudi 3 août, après neuf jours de coma. Il a été frappé à la tête alors qu'il demandait à des passants de ne pas uriner chez lui.

ⓘ Publicité

De la tristesse...

Le restaurateur tient à mettre en avant la personnalité de la victime : "C'était un gars très gentil, très sympa, droit dans ses baskets, tellement droit dans ses basket qu'il a voulu dire aux gens de respecter le pas de porte, ce qui est normal, et voilà ce qui est arrivé !" Patrice faisait preuve de beaucoup d'humanité et d'empathie raconte le Bayonnais : "J'ai perdu mon fils il y a plus d'un an, et là Patrice était venu me voir et me soutenir. J'étais très très ému parce que c'est une solidarité qui touche les gens. Venir voir quelqu'un juste parce que c'est un voisin..." confie le gérant.

loading

... à l'indignation

Christophe Pascal se dit atterré de l'agression : "C'est normal qu'on meure, juste pour rentrer chez soi ?" avant d'interpeller plus généralement le public : "Je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Mettre des gardiens à chaque entrée de porte pour faire respecter les règles ? Les règles de quoi ? C'est la fête, on n'est pas à se tirer dessus dans tous les sens. Alors on respecte les gens qui vivent et qui travaillent. On a besoin que les gens qui viennent aux fêtes soient respectueux", assène le Bayonnais.

Les peñas, les cafetiers-restaurateurs bayonnais et le collectif des riverains appellent à manifester ce vendredi 4 août à 18h sur la place de la mairie pour dire "non à toutes formes de violences".