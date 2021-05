TEMOIGNAGE - Forcené en Dordogne : "un employé exemplaire et irréprochable" décrit sa patronne

On en apprend un peu plus sur la personnalité du forcené arrêté ce lundi 31 mai en Dordogne après une cavale de plus de 36 heures. La gérante de l'entreprise où il travaille décrit un employé modèle.

L'homme recherché depuis ce dimanche 30 mai a été "neutralisé" ce lundi 31 mai à Condat-sur-Vézère, une commune toute proche du Lardin-Saint-Lazare. L'identité de cet homme de 29 ans, ancien militaire, a été diffusée ce lundi en milieu de journée par les autorités via un appel à témoin. Terry Dupin est né en région parisienne mais vit depuis son enfance en Dordogne.

Un homme décrit comme "ponctuel et calme"

La gérante de l'entreprise où il travaillait en tant que conducteur de travaux témoigne sur France Bleu Périgord. Terry Dupin était en employé modèle selon cette Périgourdine qui souhaite rester anonyme. Elle a été très surprise d'apprendre qu'il était l'homme recherché pour avoir agressé son ex-compagne et tiré à trois reprises sur les gendarmes. "c'est choquant, c'est un employé modèle, irréprochable qui a toujours bien fait son travail, a qui on a confié pas mal de choses parce qu'en tant que chauffeur poids-lourd et super lourd il avait du gros matériel entre les mains et on n'a jamais eu aucun souci. C'est un employé ponctuel, quelqu'un d'exemplaire. Toutes les fois où j'ai croisé ce monsieur, c'était quelqu''un de calme, posé avec beaucoup de respect".