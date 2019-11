TÉMOIGNAGE FRANCE BLEU BÉARN : l'itinéraire d'un compagnon violent

Pau, France

Alors que le "Grenelle des violences conjugales" se termine, voici le témoignage d'un homme violent. Le 7 octobre dernier, Philippe a été condamné à trois mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Pau. Reconnu coupable de "violences habituelles" sur sa compagne. Entre décembre 2018 et février 2019, à trois reprises, il s'est montré violent avec elle, dans le cadre de leur séparation. Philippe était en plein burn out professionnel. Il est cadre dans une grande société. Il a accepté de raconter sur France Bleu Béarn ce qu'il appelle "sa descente aux enfers". Il ne boit pas. Il a un travail stable et bien rémunéré. Il est stable socialement. Il n'a pas reproduit ce qu'il aurait vécu pendant son enfance. Il est pourtant devenu "un monstre" pendant ces quelques mois. Ecoutez son témoignage ci-dessous :

(*) son prénom a été changé