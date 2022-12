Témoignage France Bleu - Il évite le suicide d'une femme sur le pont de l'Europe à Orléans

Une femme qui tentait de se jeter dans la Loire a été sauvée in-extrémis ce mardi 13 décembre dans la soirée. Trois hommes sont intervenus alors que cette femme âgée de 38 ans était au bord du vide sur le pont de l'Europe à Orléans. L'un de ses trois passants, Terence, un jeune livreur à vélo, a raconté la scène à France Bleu Orléans.

Il est aux alentours de 20 heures quand Terence, qui rejoint son travail en centre-ville d'Orléans, aperçoit une femme tout proche du bord du pont de l'Europe. "Elle était comme dans Titanic, les bras tendus vers le vide" indique le jeune homme originaire de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. A ses côtés, un homme tente de la réconforter mais la femme, âgée de 38 ans, se montre plus menaçante. Les deux hommes décident alors de l'attraper et de la retenir. Ils vont être aidés par un joggeur qui passe par là.

"J'ai le vertige mais il fallait agir" - un passant

"Ça a duré bien trois ou quatre minutes avant qu'une patrouille de police n'intervienne, c'était long" confie Terence. Le livreur à vélo de 32 ans a surmonté ses peurs. "Elle était sur le rebord et moi qui ai le vertige, je me suis pas aperçu mais il fallait agir" dit-il. "Si on la lâchait, c'était fini je pense. Personne n'a réfléchi, je peux pas vous dire si c'est naturel mais j'ai pas réfléchi" témoigne l'un des trois sauveurs. Aidée par les policiers, la trentenaire a pu ensuite être hissée sur le pont avant d'être prise en charge par les pompiers et transportée aux urgences psychiatriques du centre Georges Daumezon.