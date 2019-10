TÉMOIGNAGE FRANCE BLEU - Pierre-Yves, 67 ans, sauve trois enfants des flammes à Rennes

Rennes, France

Ce mardi 29 octobre, un incendie s'est déclaré dans l'appartement d'un immeuble du quartier Maurepas à Rennes. Une femme de 34 ans a sauté par la fenêtre du deuxième étage pour échapper aux flammes. Elle a été hospitalisée dans un état grave. Ses trois enfants de onze neuf et cinq ans, sont sortis indemnes grâce à l'aide de deux hommes.

J'ai fracassé la porte pour que les enfants sortent.

Pierre-Yves a 67 ans. Il habite dans le quartier où s'est produit l'incendie. L'homme revenait du marché lorsqu'il a vu de la fumée s'échapper par la fenêtre du logement frappé par l'incendie. "J'ai vu cette dame à la fenêtre. Avec un autre monsieur on est monté à l'étage. On a entendu les enfants crier. Nous avons voulu ouvrir la porte mais elle était fermée de l'intérieur et les enfants nous ont dit qu'ils n'avaient pas la clé."

Maîtrisant son sang froid, le sexagénaire rentre chez lui pour aller chercher une masse et un pied de biche. "Je suis revenu et j'ai fracassé la porte pour que les enfants sortent. Un autre monsieur a pris en charge les enfants. La petite fille (ndlr : âgée cinq ans) était toute nue, elle sortait sûrement de la douche. Il l'a prise dans une couverture."

Quand je suis redescendu, elle avait sauté.

Pierre-Yves fait un rapide tour de l'appartement et pense que la maman des enfants va le suivre. "Je croyais qu'elle était dans la même chambre mais en réalité elle se trouvait dans une autre pièce et quand je suis redescendu elle avait sauté. Je n'ai pu faire mieux. Le médecin du Samu m'a dit que la dame avait des fractures aux jambes et peut-être à la colonne vertébrale. J'espère qu'elle va s'en sortir."

Ce lundi soir, le retraité a du mal à réaliser son geste. Il a sûrement permis aux enfants d'éviter d'inhaler de la fumée, voire pire.