Colmar, France

Dimanche 5 août, alors qu'elle participe à un blind-test devant le stand du Casino Barrière, Angélique, 27 ans, est victime d'un "frotteur". Son agresseur, un octogénaire originaire du Doubs a été interpellé, dimanche soir vers 21 heures, à la Foire aux Vins de Colmar.

Quelques jours après, le souvenir de son agression sexuelle est toujours présent dans l'esprit d'Angélique : "Je m'apprêtais à passer une bonne soirée avec ma cousine, quand j'ai senti un homme se rapprocher discrètement, profitant de la foule pour se coller à moi et j'ai clairement senti qu'il frottait son sexe en érection contre moi".

Plusieurs victimes potentielles

Angélique s'éloigne pour alerter la sécurité et remarque que l'homme de 85 ans s'en prend à d'autres femmes dans la foule : "Je me suis éloignée et je n'en croyais pas mes yeux. Il faisait la même chose avec d'autres femmes, commence-t-elle avant d'ajouter d'un ton encore chargé de rancœur, personne ne réagissait ! C'est fou plus il y a de monde, plus les gens sont centrés sur eux-mêmes alors que nous devrions tous être indignés d'un tel comportement ! C'est ça qui a été le plus choquant pour moi."

Un stage de sensibilisation contre les violences sexuelles

L'homme est finalement interpellé vers 21 heures. Angélique porte plainte dans la foulée. Sans antécédents judiciaires, l'homme devra suivre un "stage de sensibilisation contre les violences sexuelles", une moindre peine pour celle qui estime avoir subi un traumatisme : "Comme c'était une personne âgée, maintenant quand je me balade dans la rue je ressens une vive défiance vis-à-vis des plus vieux... j'espère que ça va me passer avec le temps, mais je vais faire un travail sur moi en allant consulter un psychologue", confie-t-elle.

MeToo libère la parole

Malgré l'émotion encore vive. Angélique ne veut pas se taire, elle sait que cet homme a agressé d'autres femmes ce soir-là. Inspirée par le mouvement MeToo, elle leur lance un appel - à elles et à toutes les autres femmes victimes d'agression sexuelle - à prendre la parole et surtout à porter plainte : "Moi j'ai pas honte, il faut en parler pour faire évoluer les mentalités. Surtout il faut porter plainte, parce-que c'est le seul moyen d'arrêter ce genre d'agissement. Si je m'adresse aux médias, c'est pour dire à toutes les femmes victimes d'agression sexuelle de ne pas se taire et de porter plainte, j'espère vraiment que ça changera les choses."

Si vous avez été victime de cet homme dimanche soir, à la Foire aux Vins de Colmar, vous pouvez appeler la brigade de sûreté urbaine de Colmar au 03 89 29 47 00.