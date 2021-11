A cause des lenteurs de la justice, un Mayennais n'a pas vu ses enfants pendant deux ans

Un Mayennais de 41 ans dénonce ce lundi 8 novembre la complexité et la lenteur de la justice. Il était soupçonné de viol sur sa fille. Aujourd'hui, le dossier est classé sans suite, aucune charge n'a été retenue contre lui. Pendant ces deux années d'enquête préliminaire, il a été privé de ses enfants car son dossier n'avançait pas. Une situation qu'il dénonce sur France Bleu Mayenne.

Pierre* est très en colère, d'autant qu'aujourd'hui l'affaire est classée sans suite : "C'est deux ans de perdu" lance-t-il. Pendant ces deux années, il n'a pas accès au dossier et ne voit ses enfants que quelques heures par mois entre quatre murs au tribunal "un traumatisme aussi bien pour moi que pour mes enfants, ce sera difficile pour eux". C'est un juge aux affaires familiales qui a pris cette décision, un juge qui n'a pas du tout connaissance du dossier pénal. Son avocat Me Camille Robert du barreau de Laval dénonce un réel problème : _"Ce qui aurait été normal, c'est qu'_un juge d'instruction soit saisi et qu'une information judiciaire soit ouverte. Il a connaissance du dossier pénal. Il peut lui même prendre la décision de savoir si le mis en cause a le droit ou pas d'entrer en contact avec les victimes présumées. Il prend ses décisions en fonction des dossiers que lui connait. Il peut se dire "je n'ai pas grand chose dans le dossier, je réautorise les droits". Si cela n'a pas été fait, ce n'est de la faute de personne. Le problème c'est le manque de moyen". Pour Me Robert, il y a un manque de bras criant et notamment de juge d'instruction à Laval. Une seule juge y officie : "Elle a déjà un nombre de dossier incalculable alors évidemment on ne peut pas ouvrir d'information judiciaire, matériellement ce n'est pas possible".

Pierre saura en décembre s'il peut retrouver la garde de ses enfants.

Pendant deux ans, Pierre n'a quasiment pas pu avoir accès au dossier et l'a très mal vécu : "On était baladé à droite et à gauche car on ne voulait rien nous dire. Dans une enquête préliminaire, on ne peut pas avoir de détail. On sait qu'il y a une enquête mais on ne sait pas où elle en est. C'est insoutenable, inadmissible" dénonce le quadragénaire.

La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire doit passer bientôt devant le Parlement. Le suspect et la victime auront un accès facilité au dossier durant une enquête préliminaire.

*son prénom a été modifié.