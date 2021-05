TÉMOIGNAGE - Il raconte l'avalanche qui a tué deux moniteurs de l'Alpe d'Huez dans le massif des Écrins

Lundi en fin de matinée, quatre skieurs, Nathalie Cuche, son collègue de l'ESF de l'Alpe d'Huez (Isère), Yves Forestier, le fils de celui-ci et ami du fils arrivent au pied du glacier long dans le massif des Écrins, après quatre heures d'effort depuis la Bérarde. Ils décident de s'engager pour rejoindre le sommet. Au sommet justement se trouve un groupe de six skieurs dont fait partie Baptiste, un freerider de 28 ans qui habite en Isère. Ils déclenchent une coulée en entamant la descente de ce couloir raide, sans savoir qu'il y a un autre groupe en-dessous.

"En fait le glacier long, c'est un glacier qui a une forme concave" raconte Baptiste. "Quand on est au sommet, on ne peut pas voir ce qu'il y a en bas. Il faut qu'on arrive au bombé de la pente pour en fait voir tout ce qu'il se passe derrière. On a déclenché l'avalanche, on a attendu que tout se stabilise, qu'on fasse le point dans notre groupe."

"Le premier qui est arrivé en bas a fait face à la situation, il y avait une paire de skis en plein dans la coulée."

Une fois ce premier bilan terminé, les skieurs descendent de 100 mètres "pour se mettre sur un point d'ancrage. Là, on est descendu un par un, et donc le premier qui est arrivé en bas a fait face à la situation, il y avait une paire de skis en plein dans la coulée. À ce moment là il nous a prévenu, nous qui étions au-dessus, qu'il y avait eu des victimes. C'était assez choquant d'arriver sur une personne qui était décédée." continue le jeune homme. "Pour s'engager sur cette montagne, je crois qu'il faut avoir une bonne expérience de la montagne et donc à ce niveau d'expérience on est conscient des risques que tout le monde encourt."

Nathalie Cuche et Yves Forestier sont morts dans l'avalanche, un jeune est indemne, l'autre blessé au bras et a une vertèbre fracturée. Le parquet de Grenoble a ouvert une enquête et Baptiste s'attend a être interrogé par les gendarmes comme les autres personnes présentes le jour du drame.

"Quand on s'engage, on est conscient des risques auxquels on fait face et j'imagine que si on s'engage, c'est aussi qu'on les accepte."

"Au risque de choquer, je dirais que non je ne me sens pas coupable parce que la montagne est déjà tellement un milieu dangereux que de toute façon quand on s'engage, on est conscient des risques auxquels on fait face et j'imagine que si on s'engage, c'est aussi qu'on les accepte" assume Baptiste. "Derrière, le sentiment de culpabilité c'est quelque chose de très complexe, mais nous on a fait le maximum à la montée, on s'est posé beaucoup de questions sur la nivologie, sur où est-ce qu'on allait passer." Et le freerider de résumer : "c'est quelque part la faute à pas de chance."