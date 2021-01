TEMOIGNAGE : "ils voulaient ma mort", Nicolas, tabassé en raison de son homosexualité

Nicolas a été agressé la semaine dernière à Saint-Chamond par trois hommes qui lui avaient tendu un piège via un site de rencontres homosexuelles. Il a été blessé à coups de pieds et de marteau au niveau de la tête. Il a sans doute été sauvé par son bonnet et sa capuche.

Nicolas, 40 ans, habitant Saint-Paul-en-Jarez, pensait avoir rendez-vous avec un homme qu'il avait connu via une appli de rencontres ce mardi 29 décembre. Il devait se rendre à 18h au parc de Fonsala à Saint-Chamond. "Sur place il n'y avait personne, raconte-t-il. Ils ont surgi direct dans le noir. Ils étaient trois. Masqués, cagoulés, on ne voyait rien de leurs visages. La main en l'air, avec un marteau".

Pendant plusieurs minutes Nicolas est roué de coups. "J'ai eu très peur. Ils m'ont attrapé, ils ont voulu me mettre par terre, mais je ne me suis pas laissé faire. Heureusement pour moi, j'étais très bien habillé. Ca m'a permis d'amortir les coups. J'avais un bonnet, une capuche. Les coups de marteau sur la tête, parce qu'ils ont visé la tête... ils avaient clairement une volonté de nuire. Pour moi, ils voulaient faire mal".

Nicolas a le sentiment très net d'un tombé dans un piège. "Ils m'ont dit : on va te faire ta fête PD. Voilà. C'était clair. Je me suis défendu comme je pouvais, surtout se protéger. Hurler, bien sur, énormément. En me disant qu'il y aurait bien quelqu'un qui m'entendrait. Et puis j'avais mon téléphone à la main, ils ont du avoir peur. Ca a duré trois-quatre minutes et ils ont disparu".

Nicolas s'en sort avec des hématomes sur la tête, deux points de suture sur le front, la lèvre éclatée et un dent légèrement cassée. Mais aujourd'hui c'est psychologiquement que c'est le plus dur. "Si c'était juste pour me faire peur, ils m'auraient secoué, ils m'auraient tapé avec leurs poings. Si on vient avec des marteaux c'est qu'on a une volonté de nuire. Pour moi, ils voulaient ma mort. C'est dur à dire ces mots-là. Je n'ai rien fait. J'essaye de vivre ma vie normalement, je n'embête personne. Aujourd'hui pour moi c'est très dur. J'avais ma vie, j'étais tranquille. Aujourd'hui ils me font sortir de moi, ils me font communiquer, ils me font me mettre en avant. C'est un peu un déballement de ma vie privée. Je le dois pour éviter que ça ne se reproduise. Mais pour moi c'est marquant".

Si il a choisi de témoigner c'est pour inciter à la prudence "on croit tous que ça n'arrive qu'aux autres. Mais non. Il faut qu'on fasse gaffe, qu'on ait conscience que tout peut arriver, que le risque il est partout".

Effectivement, des traquenards tendus via des sites de rencontres cela s'est déjà produit ailleurs en France alerte Jérôme Masegosa le président de Triangle rose. "En région parisienne ou dans le sud-ouest, il y a eu des cas similaires qui ont débouché sur des agressions en série, plusieurs agressions de suite en une année. On appelle à la vigilance car je pense qu'il y a des risques que sur les réseaux de rencontres il y ait ce genre de guet-apens qui se reproduisent puisque si ça a réussi une fois on peut se dire que ça peut recommencer".

Jérôme Masegosa conseille de donner des rendez-vous dans des lieux passants, où il y a du monde. Et surtout, il invite les éventuelles victimes à porter plainte et à parler. Pour éviter que cela ne se reproduise.

Les trois suspects sont toujours recherchés. Une enquête est en cours, menée par le commissariat de Saint-Chamond.