TÉMOIGNAGE - Incendie mortel à Caen : "J'ai perdu ma fille aînée et mon petit-fils"

"On ne réalise pas ce qui s'est passé". Stéphane a perdu sa fille aîné et son petit-fils dans l'incendie ce jeudi matin qui a touché une grande maison divisée en quatre appartements, située rue Auguste Nicolas, dans le quartier de la Haie VIgné, à Caen.

Il a accepté de témoigner au micro de France Bleu Normandie après avoir appris la terrible nouvelle alors qu'il était au travail : "Je suis le papa et je viens d'apprendre que j'ai perdu ma fille aînée. On a du mal à réaliser... et mon petit-fils n'avait même pas trois ans encore. C'est triste. Je l'avais à la maison le week-end dernier encore mais on était loin de deviner que c'était son dernier week-end".

Et de préciser : "Il y a eu des fumées qui ont entraîné une certainement de perte de connaissance à l'intérieur de la maison. Mais on n'avait pas de nouvelles de ma fille aînée qui, elle, dormait tout en haut dans ce qu'on appelle les combles aménagés. L'escalier durant l'incendie s'étant écroulé, les pompiers ne savaient pas encore si elle était dans sa chambre puisqu'elle avait pour habitude de dormir chez des amis puisqu'elle avait 28 ans. On espérait que c'était le cas, mais malheureusement, en fin de matinée, on a appris qu'elle était dans sa chambre et donc elle a certainement dû être assoupie par les fumées."

"On est sans voix, on complètement abruti par la nouvelle", a conclu Stéphane.

Quatre autre personnes - trois adultes et un enfant - ont été légèrement blessées dans cet incendie dont la cause est toujours inconnue.

Une femme de 28 ans et un enfant de trois ans sont morts dans l'incendie de cette maison à Caen le 19 janvier 2023 © Radio France - Philippe Thomas