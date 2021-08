TÉMOIGNAGE - Incendies dans le Var : le chef du détachement périgourdin sur place décrit "une apocalypse"

"On s'est trouvés face à une situation indescriptible", raconte Jean-Louis Chadrou. Le chef de centre de la caserne de Périgueux commande la colonne de 70 pompiers partis de la région Nouvelle-Aquitaine en renfort dans le Sud-Est dimanche matin pour lutter contre les feux de forêt. Ils ont été engagés dès lundi soir.

"Les garçons ont été engagés toute la nuit"

Parmi eux, une trentaine de pompiers venus des casernes de Dordogne. Ils sont arrivés vers 22h30 sur place, à Gonfaron, dans le Var, sur les lieux de l'incendie : "Un apocalypse. C'était vraiment gigantesque. Cinq mille hectares parcourus par les flammes, une centaine de maison qui ont brûlé", décrit Jean-Louis Chadrou, en direct sur France Bleu Périgord ce mardi matin.

Environ 750 pompiers ont été engagés sur le feu, qui avait parcouru près de 5000 hectares ce mardi matin : "Notre rôle a été le même que les pompiers du Var parce que le feu était tellement virulent, on a été engagés sur tous les fronts", raconte Jean-Louis Chadrou. "On devait empêcher que le feu ne franchisse la départementale 48, car il y a un gros massif forestier derrière et un autre village aurait été impacté. J'ai été obligé de mettre huit véhicules de ma colonne, dont quatre de la Dordogne. Les garçons ont été au contact toute la nuit".