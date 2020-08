TEMOIGNAGE - Inès, Malo et Franck ont sauvé un petit garçon de sept ans de la noyade à Dinard

Leurs bons réflexes ont permis de sauver une vie. Mardi 11 août, il est aux alentours de 20h lorsque Malo, 10 ans et Inès 12 ans jouent dans la piscine du domaine du Bois d'amour à Dinard. Ils sont une petite dizaine. A cette heure-ci la baignade n'est plus surveillée. Quelques adultes sont présents.

Soudain, un petit garçon de sept ans se noie. "Je l'ai vu paniquer alors j'ai sauté dans l'eau", raconte Malo. "Je lui ai touché la tête et je lui ai donné des petits coups dans le ventre. J'ai vu qu'il ne faisait semblant alors je l'ai sorti de l'eau avec une dame. Il y avait de la mousse qui sortait de sa bouche. Je suis allé chercher sa mère." Dans le même temps, Inès court pieds nus en direction du mobil-home de ses parents. "Je sais que mon père connait les gestes de premiers secours."

Je l'ai tenu éveillé et je l'ai réchauffé.

Franck moniteur-éducateur auprès de travailleurs handicapés et titulaire d'un diplôme de secouriste au travail fonce vers la piscine. "On a mis le petit en PLS. Il a renvoyé de l'eau. Il n’était pas toujours conscient alors je l'ai tenu éveillé et je l'ai réchauffé."

Les secours arrivent et prennent le petit en charge. "Il est revenu ici mercredi et il va bien. On est tous très fiers." Franck avoue qu'il a quand même eu du mal à dormir. "Pour une fois je n'ai pas pratiqué ces gestes sur un mannequin mais en vrai et c'est impressionnant. Je suis content d'avoir cette formation. Ça prouve que c'est utile. J'espère que Malo sera décoré parce que c'est vraiment grâce à lui que tout s'est bien passé."