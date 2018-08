Nantes, France

Il a 22 ans. Il s'appelle Lucas. Et il a eu la peur de sa vie. Parti en randonnée dans les Pyrénées espagnoles ce mardi avec son père et son frère, il décide de s'éloigner seul vers une crête, direction le Port de Girette, à près de 2.500 mètres d'altitude. Sur son chemin, une ourse et ses trois petits. Témoignage.

France Bleu : Comment vous êtes-vous retrouvé face à face avec une ourse ?

Lucas Meurlet : "Nous faisions une randonnée en famille. Puis, nous nous sommes séparés. Mon frère et mon père étaient sur le versant gauche. Moi sur le versant droit. Au loin, j'ai entendu mon père et mon frère qui m'appelaient de toutes leurs forces. Et en fait, une ou deux secondes plus tard, je me suis retrouvé face à face avec une ourse. Elle était à moins de dix mètres de moi".

France Bleu : Quelle a été votre réaction ?

LM : "Dès que je l'ai aperçue, j'ai voulu m’enfuir. Mais j'avais les jambes qui flageolaient. J'ai commencé à voir ma vie défiler. Je me suis quand même mis à courir. L'ourse m'a poursuivi. Et j'ai commencé à réaliser que je n'avais aucune chance, même dans une descente. Du coup, je me suis arrêté de courir. J'ai détaché mon sac. J'ai fait face à l'ourse. Et j'étais prêt à en découdre et à me battre pour ma vie".

Lucas Meurlet Copier

France Bleu : Comment l'ourse a t-elle réagi ?

LM : "Elle a commencé à me tourner autour. J'ai écarté les bras. J'ai essayé de l'impressionner. J'ai vu que c'était une femelle avec trois petits. Elle m'a chargé deux fois. La troisième fois, elle a ouvert la gueule. Du coup, je me suis avancé face à elle pour lui montrer que j'avais envie de vivre. J'ai crié de toutes mes forces. Et là, l'ourse a reculé et pris la fuite".

France Bleu : Et vous, qu'avez vous fait à ce moment précis ?

LM : "J'ai fui. J'ai trouvé un petit buisson. Je me suis caché derrière. Des hélicoptères sont arrivés. Ils ont survolé la zone. Mon père et mon frère les avait appelés. Ils me croyaient mort. J'ai cherché à prendre un maximum de hauteur. Un hélicoptère est venu me récupérer en haut d'un pic".

"J'ai commencé à voir ma vie défiler devant moi" Copier

France Bleu : Dans quel état d'esprit, êtes vous aujourd'hui après cette incroyable histoire ?

LM : "Quelques minutes plus tard, sous le coup de l'adrénaline, j'en ai rigolé avec les gardes forestiers. Aujourd'hui, je me dis que j'aurais pu y laisser ma peau".