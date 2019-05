Témoignage : "J'ai vu le jeune homme tomber du cinquième étage"

Nantes, France

Un étudiant de 22 ans, originaire de Saint-Sébastien-sur-Loire, a fait une chute du cinquième étage d'un immeuble, dans la nuit de samedi à dimanche sur l'île de Nantes. Il était avec des amis, ils s'amusaient à sauter depuis l'escalier extérieur du bâtiments. Ils avaient bu. Avec l'élan, le jeune homme est passé par dessus le garde-corps. Il a été emmené à l'hôpital dans un état très grave. Son pronostic vital était toujours engagé ce dimanche matin.

J'ai vu ce mec tomber... Arrêtez vos jeux de merde les gars ! #Nantes : un étudiant fait une chute du cinquième étage via @bleuloireoceanhttps://t.co/K9uuztPidx — Clément Le Pleux (@kl_m) May 19, 2019

On a vu une silhouette tomber

Clément sortait d'une soirée à Stéréolux au moment de l'accident dont il a été témoin. C'est lui qui a prévenu les secours. "On a entendu un gros bruit qui venait vers le haut. On a levé la tête et on a vu cette silhouette tomber. On a pas réalisé tout de suite ce qui s'était passé. Quand on s'est approché, on a vu qu'il y avait un corps par terre".

Ses amis étaient totalement sous le choc

D'après ce qu'a vu Clément, le jeune homme et ses amis étaient passés par dessus la grille d'accès à l'escalier extérieur de cet immeuble pour monter dans les étages. "Depuis le bas, ils n'arrivaient pas à se rapprocher de leur pote. On voyait qu'ils étaient totalement sous le choc, qu'ils étaient totalement paniqués. On leur demandait comment ils s'appelaient, ils ne réagissaient pas trop. Comme s'ils n'étaient pas présents".

Ces dernières semaines à Nantes, c'est la troisième fois qu'un tel accident se produit.