TÉMOIGNAGE - "Je suis anéantie" raconte la mère de l'assassin du parc du Verney à Chambéry

Pendant trois jours, la maman d'Adrien Bottolier a entendu les témoignages, les larmes des proches des victimes, les actes terribles commis par son fils. À 24 ans seulement, il est accusé de l'assassinat de Mustapha Hamadou au parc du Verney à Chambéry et de tentative d'assassinat sur un homme à Thonons-les-Bains (Haute-Savoie).

"Je suis anéantie" - La mère d'Adrien Bottolier

Quel regard porter sur les actes terribles de son enfant ? À cette question, la maman d'Adrien Bottolier répond "ne pas arriver à réaliser". "Je suis anéantie" raconte émue aux larmes cette femme qui, tous les jours, vient soutenir son fils à l'audience. "J'ai énormément d'amour pour lui, c'est mon premier. Je tiens énormément à lui. On a toujours eu de bonnes relations... Ça fait mal" explique cette mère.

Quand son fils était plus jeune, Mme Bottollier a tenté de l'aider à plusieurs reprises cet enfant en souffrance. "Quand il a commencé à se scarifier, il a vu des psychologues et on nous a jamais dit que c'était bien grave" explique t-elle. La mère de famille avait l'espoir qu'en partant faire ses études à Chambéry, son fils "aille mieux". "En fait, je me suis trompée" déplore la maman.

"En tant que mère ou père [...] d'un tueur, on souffre." - La mère d'Adrien Bottolier

Entendre les témoignages des proches des victimes, "oui c'est dur" concède Mme Bottollier. "Je comprends ces familles, elles souffrent énormément" ajoute-t-elle. Mais du côté du box de l'accusé, il y a aussi beaucoup de douleur. "En tant que mère ou père.... Je ne sais pas comment dire... D'un tueur ?", hésite cette mère : "on souffre, oui". Tout ce qu'elle espère de ce procès : c'est qu'on soigne son fils. Mais aussi, "qu'un jour il puisse reprendre le cours de sa vie".