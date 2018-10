Strasbourg, France

Jean-Léonard a déposé plainte lundi matin à Strasbourg contre le laboratoire de biologie médicale de la Gravière, dans le quartier de Neudorf à Strasbourg. Il fait partie de la dizaine de personnes de blessées samedi 6 octobre suite à une prise de sang dans cet établissement. De la soude a été utilisée à la place de l'antiseptique habituel. Il s'agirait d'une erreur de manipulation.

La douleur de brûlure est vive, c'est atroce et inadmissible" - un patient brûlé

Diabétique, Jean-Léonard, 60 ans, se rend régulièrement dans ce laboratoire. Samedi matin, il y était dès 7h30. La prise de sang s'est déroulée comme d'habitude. On lui met un coton sur la plaie et Jean-Léonard repart chez. Il a "la tête qui tourne" mais comme il fait la prise de sang à jeun, le patient ne s'en étonne pas. Mais rapidement, la plaie le brûle, il enlève le coton et en rentrant chez lui s'aperçoit qu'il a un hématome noir sur le bras. Jean-Léonard retourne alors au laboratoire.

La plaie du patient après avoir été "désinfectée" à la soude. - Jean-Léonard

A l'accueil, la secrétaire à qui il montre son bras lui répond : "ah, vous aussi !". On lui nettoie le bras avec de l'eau tiède, le SAMU arrive et l'emmène aux urgences de l'hôpital civil à Strasbourg. "Quand on est arrivé, on nous a tout de suite dit que cela était dû à de la soude". Depuis trois jours Jean-Léonard ne dort plus tant "la douleur de brûlure est vive, c'est atroce et inadmissible". Brûlé au 3e degré, Jean-Léonard ne sait pas comment sa plaie va guérir ni s'il devra subir une greffe de peau.