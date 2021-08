TEMOIGNAGE. L'équipe de l'Institution Serenne sidérée après la disparition en mer d'une fillette loirétaine

"Nous sommes dans un état de sidération", témoigne Chrystel de Filippi, présidente de l'Institution Serenne, une structure sociale d'hébergement,et adjointe au maire d'Orléans, en charge de l'Education.

Ce samedi matin, elle et l'équipe de la fondation Serenne apprenaient la disparition en mer d'une orléanaise de 11 ans confiée l'Aide sociale à l'enfance et prise en charge dans leur établissement. Avec un groupe d'enfants, elle participait à une colonie de vacances à Meschers-sur-Gironde, près de Royan, en Charente-Maritime. Alors qu'ils se baignaient, les enfants et encadrants on été surpris par la marée montante.

Chrystel de Filippi est présidente de l'Institution Serenne et adjointe à l'éducation à Orléans © Radio France - Anne Oger

Beaucoup d'interrogations et d'attente

"C'est beaucoup d'émotion, beaucoup d'interrogations et d'attente", poursuit la présidente de la Fondation Serenne, qui multiplie les appels en Charente-Maritime afin d'en savoir plus sur l'avancée des recherches. Après la "sidération" vient le temps des questions, explique-t-elle : "comme tout le monde, vous appelez un peu partout, vous prenez des nouvelles régulièrement". "Le compte à rebours est lancé", ajoute-t-elle alors que les recherches se poursuivaient encore ce samedi matin sur la plage et en mer.

Beaucoup de personnel se propose de revenir pour aider

A l'Institution Serenne, les encadrants, sous le choc, tentent de préserver les enfants. "Beaucoup de personnel est en vacances", explique Chrystel de Filippi. "Mais ayant appris le drame, ils se proposent de revenir pour aider et soutenir."

Alors qu'une cellule psychologique est mise en place à Royan, une autre cellule va ouvrir à Orléans pour les enfants et encadrants loirétains qui devraient rentrer rapidement à Orléans. Au total, cinq enfants de l'Institution Serenne faisaient partie du même groupe. Ils étaient partis le 3 août dernier et devaient rentrer de colonie de vacances le 16 août.