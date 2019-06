TEMOIGNAGE - L'homme qui a sauvé un enfant de la noyade dans un camping à Erquy raconte

Erquy, France

Vendredi 31 mai, grâce, grâce à la réactivité de vacanciers, un enfant de trois ans a été sauvé de la noyade alors qu'il se trouvait dans la piscine d'un camping à Erquy (Côtes-dArmor).

Un sauvetage en moins de deux minutes

Cédric, routier belge de 39 ans se trouvait sur place. Il a sauvé la vie du garçonnet en le sortant de l'eau. Il a accepté de nous raconter le déroulé de cette histoire. "Je me trouvais en haut du toboggan avec mes enfants et quand je suis arrivé en bas j'ai vu le petit qui était sous l'eau. J'ai rapidement compris qu'il ne bougeait pas et j'ai même vu qu'il se noyait."

à lire aussi TÉMOIGNAGE - Grâce à son geste, elle sauve un enfant de la noyade à Erquy

Cédric, père de trois enfants réagit alors très rapidement. Il saisit l'enfant. "J'avais mon fils sur l'épaule et l'autre à côté de moi." Le vacancier belge arrive au bord du bassin et aidé par un autre campeur il sort le petit de l'eau. Interpellé par l'attroupement, une vacancière, infirmière, intervient et commence à pratiquer un massage cardiaque sur le garçon. "Elle a appelé une autre personne pour lui faire du bouche à bouche et très vite le petit est revenu à lui," poursuit Cedric. "Ses parents l'ont pris dans leurs bras. Il était choqué et il pleurait. Nous aussi," confie le trentenaire.

Le jour de son anniversaire

Le petit a ensuite été pris en charge par les pompiers. "Je crois que j'ai fait ce que n'importe quelle personne, n'importe quel père de famille aurait fait. Mais je suis très heureux pour Léo et ses parents qui nous ont remercié le lendemain en nous invitant à l'apéro." Pour couronner le tout, le jour du sauvetage, Cédric fêtait ses 39 ans. "Si je devais faire une bonne action avant 40 ans, c'est fait !"