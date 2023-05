TEMOIGNAGE - La famille de Xana pleure, le procès de l'accident mortel à Larressore est reporté

Une attente longue et douloureuse pour la famille de Xana plongée dans l'enfer de la mort. Le procès de l'accident de la route mortel de Larressore le 23 octobre 2022 est reporté au 4 juillet prochain. Décision ce mardi 23 mai du tribunal judiciaire de Bayonne présidé par Emmanuelle Adoul. L'audience devait se dérouler ce jour, mais l'avocat de la famille de Xana a demandé le report en raison de son absence pour cause de session d'Assises dans une autre affaire. Les parents de la victime, Emily, la maman, Frank, le papa et Viktor le petit frère de 11 ans, étaient tout de même au palais de justice, entourés de nombreux amis portant des T-shirt floqués d'une photo de Xana. Manière aussi de regarder dans les yeux le conducteur qui était au volant de la voiture le jour où leurs vies ont basculé.

Une famille totalement annéantie

Assise sur l'un des escaliers bétonnés du tribunal, Emily Bidegaray Laborde pleure à chaudes larmes. Des pleurs sans fin qui inondent ses joues. La mort de sa fille l'a détruite. "La douleur est là, elle ne partira jamais, il a enlevé une partie de nous, jamais, on ne pourra se remettre de ça" raconte Emily, qui, à 41 ans, ne peut plus travailler. Pas plus que son mari, Frank, âgé de 43 ans, incapable de reprendre son travail. "J'ai énormément de haine contre lui, s'il pouvait souffrir autant que nous. Notre vie est foutue en l'air" dit le papa avec des yeux dans le vide et la main dans celle de son fils de 11 ans. Le petit Viktor ne peut plus retourner à l'école depuis la perte de sa sœur.

"On va caner" a dit Xana dans une vidéo peu avant l'accident

Dans la salle d'audience, les amis sont là aussi. Nombreux. Tous et toutes ont vu le prévenu se présenter à la barre pour décliner son identité. Fabien, 20 ans, jean et chemise blanche. Militaire au moment des faits. Il repart aussi vite qu'il est arrivé, sous contrôle judiciaire, mais libre. Poursuivi pour homicide involontaire aggravé, le jeune homme était au volant de la voiture dans laquelle se sont entassés cinq personnes pour quitter la Nuba, une discothèque de Dantxaria le 23 octobre. Roulant trop vite sur la départementale 88, il a perdu le contrôle de sa voiture dans un virage à Larressore peu avant 6 h du matin. Choc contre un arbre. Un mort et quatre blessés.

Rapidement terrorisée par la conduite de Fabien, Xana a filmé la scène dans la voiture et publié la vidéo sur les réseaux sociaux. Selon sa mère, elle raconte sa peur et précise "on va caner". Une funeste prédiction qui sonne comme le glas. Xana était connue sur le réseau social Tik Tok, où elle était suivie par plus de 38.000 personnes, sans pour autant être une influenceuse selon ses proches. Mais suffisamment pour laisser un immense vide.