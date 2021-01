TEMOIGNAGE : "La mobilisation fait plaisir" confie le restaurateur victime d'un livreur antisémite

L'indignation se poursuit et s'étend aux hautes sphères de l'Etat d'Israël, près d'une semaine après l'incident antisémite impliquant un livreur Deliveroo. L'ambassadeur d'Israël en France, Daniel Saada, est venu ce mercredi 13 janvier à Strasbourg, dans l'un des restaurants visés. Deux restaurateurs strasbourgeois ont porté plainte.

Le représentant en France de l'Etat Israélien est venu leur apporter "un message de soutien et de solidarité face à un antisémitisme qui se reproduit malheureusement inlassablement, mais aussi _un message de colère_. Israël n'est pas une source de réprobation mais de fierté".

"Ce soutien fait plaisir, on ne se sent pas seul face à ces actes et puis on se dit qu'on n'a pas fait tout ça pour rien", se réjouit Salomon, un des restaurateurs visés. Il a fait face au livreur jeudi dernier, et se remémore ses mots : "il me demande si c'est un restaurant israélite, je lui réponds oui et je vois qu'il annule la commande", se souvient Salomon. "Je lui demande donc s'il fait cela parce qu'on est juif, et très calmement il me regarde et me répond oui, et il part".

Le compte du livreur a été suspendu

Le restaurateur se dit encore choqué : "C'est la première fois que cela arrive en plus de 10 ans d'ouverture". Heureusement, les messages de soutien et l'indignation sur les réseaux sociaux et dans les médias lui font du bien : "On ne s'attendait pas à tout cela, tout est allé très vite" raconte le restaurateur avant de retourner à sa cuisine.

L'enquête est en cours pour identifier le livreur. Son compte Deliveroo a été suspendu, a indiqué hier la ministre en charge de la citoyenneté, Marlène Schiappa, qui a convoquée la directrice générale de Deliveroo France ce mardi soir.