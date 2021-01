TÉMOIGNAGES - Le geste héroïque de ces policiers a permis l'arrestation du tueur de Drôme-Ardèche et d'Alsace

C'est grâce à eux que l'homme qui a tué deux femmes sur leurs lieux de travail en Drôme et en Ardèche, jeudi, a pu être arrêté. Trois policiers ont tout fait pour arrêter le tueur, alors que celui-ci arrivait, en voiture, droit sur eux, au milieu du pont Mistral.

C'est une arrestation hors norme. Celle de l'homme suspecté d'avoir assassiné, jeudi, une responsable d'équipe du Pôle emploi de Valence et la DRH de l'entreprise Faun, en Ardèche.

Alors qu'ils vient de tuer ces deux femmes, il repart à bord de son véhicule rouge et s'engage pour traverser le pont Mistral qui relie la Drôme et l'Ardèche, entre Valence et Guilherand-Granges.

Les forces de l'ordre ont été prévenues du drame grâce à l'un des employés du Pôle Emploi où le premier meurtre a été commis, peu après 8h30. Cet employé a eu le réflexe de relever la plaque d'immatriculation du tireur. Les policiers savent donc quelle voiture chercher.

"J'ai choisi de le percuter suffisamment fort pour pouvoir complètement bloquer la voiture"

Quand celle-ci s'engage sur le pont Mistral, le conducteur de la voiture de police* n'hésite pas. Il percute de plein fouet la voiture rouge. "À cet instant là, c'est cette option que j'ai choisie : bloquer son véhicule avec le mien, le percuter suffisamment fort pour pouvoir complètement bloquer la voiture" raconte-t-il à France Bleu Drôme Ardèche.

"Ce n'est pas une décision facile car on met en jeu l'intégrité physique de ses collègues"

Le choc est tel que ses deux collègues à bord sont blessés légèrement. "Ce n'était pas une décision facile [à prendre NDLR] car on met en jeu l'intégrité physique des deux collègues qui m'accompagnaient et la mienne aussi. J'ai très mal dormi" confesse-t-il au lendemain de l'arrestation.

Vendredi soir, après la découverte du périple meurtrier de cet homme, suspecté de trois assassinats et d'une tentative de meurtre, c'est surtout un autre sentiment qui domine : le soulagement. "C'est un soulagement. On est soulagés qu'on ait pu l'intercepter avant qu'il poursuive, peut-être, d'autres crimes" ce policier héroïque.

Le suspect, qui reste mutique depuis son arrestation, sortira de garde à vue samedi matin. Il sera présenté à un juge d'instruction pour être, en principe, mis en examen pour assassinats. Le procureur de la république de Valence va ouvrir une information judiciaire

Les trois agents de police présents dans la voiture lors de l'arrestation ont été arrêté cinq jours, notamment à cause de douleurs cervicales causées par la violence du choc entre les deux véhicules.

*Qui a demandé de garder l'anonymat