TEMOIGNAGE - Le jeune Liam Jean parle de son agression par le joueur du Stade de Reims, Antoine Conté

Le jeune homme âgé de 19 ans n'a toujours pas repris les cours depuis le 8 décembre, le jour où il a été agressé par le joueur du Stade de Reims. Joint par France Bleu Champagne-Ardenne, il revient sur son agression, sa situation actuelle et son avenir. Ecoutez l'intégralité de son témoignage

Toujours chez lui, en famille en région parisienne, le jeune Liam Jean tente de retrouver goût à la vie après le traumatisme subit le 8 décembre dernier, à Reims, alors qu'il tentait de comprendre pourquoi une jeune fille criait dans une maison, visiblement affolée. Il ne s'est pas interposé, a juste fait preuve de courage avant d'être lâchement agressé par le joueur du Stade de Reims, Antoine Conte, a l'aide d'une batte de base-ball.

Interpellé, le joueur rémois avait été mis en examen et placé sous un contrôle judiciaire strict qui l’empêchait notamment de résider à Reims, mais le Juge des Libertés avait décidé de ne pas le placer sous mandat de dépôt.

Après une hospitalisation de 7 jours, le jeune homme de 19 ans a pu regagner son domicile mais il garde encore des séquelles de son agression. Des séquelles physiques mais aussi psychologiques.

Il attend maintenant que justice soit faite et espère bientôt reprendre le chemin des cours, à Reims.

Avant toutes choses, Liam, comment allez-vous ?

Cela va un peu mieux depuis ma sortie de l’hôpital (NDLR : Le 15 décembre) mais s'il y a encore des séquelles qui sont là, je ne sens toujours pas encore certains de mes doigts, ma mobilité est toujours réduite, pareille pour les lèvres inférieures et supérieures gauches que j'ai du mal à bouger. Je n'ai pas toute la force des mes doigts, en fait. Je ne peux pas attraper n'importe quoi, des charges trop lourdes avec certains doigts. Et puis aussi, je n'arrête pas de rêver de lui, ou pas forcement de lui, mes des rêves en lien direct avec ce qu'il s'est passé. j'ai pas mal de migraines, la tête qui tourne. Quand je passe de certaines positions, d'allongé à debout, j'ai vraiment tout qui bouge autour de moi, j'ai la tête qui tourne.

Cela pèse sur votre quotidien...

Oui sachant que moi ce que j'espère faire plus tard, c'est DJ... Et là, je ne peux pas m'entraîner, je ne peux pas toucher à ma table de mixage.

Que disent les médecins sur votre état de santé et sur la suite surtout ?

Ca va aller en s'améliorant, mais pas avant un an, peut-être...

Que s'est-il passé ce 8 décembre ?

Ben ce jour-là, je n'avais pas cours. J’étais avec quelques amis dehors, dans une petite résidence en train de faire du skate. Et d'un coup, j'ai entendu une femme qui pleurait qui criait, avec une porte qui s'ouvrait assez violemment et j'ai décidé d'aller voir. Lorsque je suis arrivé, je vois une femme qui se fait repousser de chez elle, qui se fait vraiment jeter, qui trébuche par terre. Du coup, je montre que je suis présent, je me fais remarquer pour que l'on me voit. Et c'est là où Antoine Conté se retourne, me voit et me demande ce que je fais là, ce que je regarde. Il m'insulte, il me dit de me casser sinon il allait "me niquer ma race". J'ai vu qu'il était énervé, je suis parti directement, je me suis dit que j'allais appeler la police. J'ai rejoins mes amis mais je n'ai pas eu le temps d’appeler la police car Antoine Conté est ressorti avec une batte de Baseball, et une bombe lacrymogène. je ne les avais pas vu tout de suite en fait. Il m'a appelé, je suis allé vers lui et dès que je suis arrivé à un certain niveau, il a commencé à avancer vers moi. Je lui ai dis que cela ne servait rien ce qu'il faisait. Mais bon, il a quand même mis un premier coup dans la jambe et directement il a enchaîné dans la tête et je suis tombé par terre.

Que s'est-il passé ensuite ?

J'ai rouvert les yeux quand j’étais par terre et je l'ai vu au dessus de moi et il m'a dit de dégager et que si je restais là, il allait me "niquer ma race". Du coup, je me suis relevé, j'ai dû courir sur 50 ou 100 mètres et après je ne pouvais plus. J'avais la tête qui tournait, mes jambes me lâchaient, j’étais très mal. Mes amis m'ont recueilli un peu plus loin. Ils m'ont fait asseoir avant d’appeler les pompiers. Puis les secours sont arrivés.

Est-ce que vous l'avez reconnu ? Avez-vous compris qu'il s'agissait d'Antoine Conte ?

Non pas du tout. Je ne le connaissais pas. J'avais déjà vu sa photo une fois, mais je n'ai pas fait le rapprochement.

Je ne suis pas un héros...

Quand on voit les conséquences, regrettez-vous d'être intervenu ce jour-là ?

Pas du tout. Je trouve cela normal. Quelqu’un qui a besoin d'aide, il faut l'aider. Je me suis dit concrètement que si j’appelais la police, le temps qu'ils arrivent, ben la femme allait certainement se faire battre. Et en même temps je me suis dit qu'il valait mieux lui montrer qu'il n'étais pas tout seul et que les gens savaient ce qu'il était en train de faire. C'est l'instinct en fait, ce n'est pas moi qui est réfléchi, je me suis dit directement qu'il fallait aller l'aider.

Quand vous avez su qu'il était connu, que c'était un footballeur professionnel, a quoi avez-vous pensé ?

Ben je me suis dit qu'il allait échapper à la justice parce qu'il était connu.

Vous avez vraiment peur de çà ?

Clairement oui. Je serai déçu et je ne pourrai rien y faire ce qui sera forcement énervant.

Aujourd'hui, vous n'avez pas repris vos études. Ou en etes-vous sur ce plan ?

J'ai encore plein de rendez-vous avec plein de spécialistes, l'ORL, le kiné, pour mon dos, pour mon oreille et aussi pour mes mains. Je dois aller voir le neurologue, je dois faire des IRM, des scanners. Je n'ai donc pas pu reprendre mes études. Je ne peux plus y aller depuis deux mois, même si je vais bientôt pouvoir reprendre dans une semaine. J'ai loupé beaucoup de cours et un examen.

Est-ce que vous avez de nouvelles peurs aujourd'hui, comme la peur des autres ?

Non je n'ai pas forcement la peur des autres mais il m'arrive de ne pas être à l'aise quand je suis dans un lieu public où il y a du monde autour de moi. Et je ne sais pas pourquoi. On est en train d'essayer de voir ce qu'il se passe avec la psy.

Vous êtes impatient de revenir à Reims et de reprendre les cours ?

Bien sûr, cela va me changer les idées plutôt que d'être ici chez moi à ne rien faire. Même si j'étudie chez moi grâce aux professeurs qui m'envoient mes cours. Mais ce sera très compliqué de rattraper tout ce qu'il y a à rattraper.

Antoine Conté s'est excusé auprès des magistrats, il s'est excusé à votre égard. Comment avez-vous pris ces excuses ?

Personnellement, ça ne m'a pas atteint. Je suis indifférent. Il s'est excusé comme ça, mais auprès de moi il n'a rien fait, je n'ai pas reçu de lettre où il n'a pas vu avec son club pour qu'il m'envoie une lettre. Il s'est excusé auprès des médias pour moi, c'est pour son image, c'est tout.

Et si il l'avait fait directement, votre sentiment aurait été différent ?

Ben j'aurai peut-être pris un peu de recul en me disant que peut-être dans le fond, il n'est pas si mauvais mais ce n'est pas l'impression qu'il me donne, si ce n'est le faire pour son image.

Pour finir, vous avez reçu beaucoup de soutiens ces derniers temps ?

Oui et en particulier de mon lycée, de la vie scolaire, des surveillants, ils sont venus me voir à l’hôpital, même des gens que je ne connaissais pas et cela fait plaisir de voir qu'il y a des gens derrière moi et des gens pour me soutenir dans le fait que ce mec a fait une connerie énorme. Même si je ne me perçois pas comme un héros. J'aurai été un héros si j'en étais sorti indemne et si j'avais sorti cette jeune femme de là. Je me sens juste comme quelqu’un de normal et de civilisé. Et puis peut-être qu'elle aurait eu plus de problèmes si je n'étais pas intervenu pour l'aider et cela aurait pu être un peu de la non assistance à personne en danger.