TEMOIGNAGE : le monde des majorettes "soulagé", après la condamnation d'un homme qui harcelait les jeunes filles

Par Cécile Bidault, France Bleu Nord

Pourquoi en veut-il autant aux majorettes ? Un homme de 45 ans a été condamné à neuf mois de prison ferme, et trois mois avec sursis, le 25 juin 2018, pour avoir harcelé, et menacé des majorettes d'enlèvement, via internet. Nous avons recueilli des témoignages inquiétants.