Saint-Étienne, France

De nombreuses personnes ont été surprises par la montée très rapide de l'eau à Saint-Etienne jeudi soir. Il a plu pratiquement en continue pendant plus de deux heures en fin d'après-midi.

Dans le quartier du Soleil, les inondations ont été particulièrement impressionnantes : l'eau est montée à plus de deux mètres. Six personnes se sont retrouvées prises au piège, à pied ou en voiture, dont deux nourrissons.

C'est le lieutenant Julien Charrat qui a sauvé l'un des deux bébés pris au piège dans une voiture, rue Vacher. Sur place : un mètres cinquante d'eau. Il raconte : "Avec l'aide d'un collègue, on s'est rapprochés d'un véhicule qui était bloqué dans l'eau. À l'intérieur, il y avait deux mères et deux enfants qui pleuraient. On a aidé des collègues à extraire ces enfants pour les mettre en sécurité." Les deux femmes et leurs enfants ont ensuite été pris en charge par les pompiers.

Pour le lieutenant Julien Charrat, tout est allé très vite : "On réfléchit plus après coup, en se disant que ça aurait pu être plus dangereux parce qu'il y a des plaques de bouches d’égouts qui s'étaient enlevées." Et forcément, touché par la situation : "On est tous pères et mères de famille, hier on était avec des collègues qui avaient tous des enfants."