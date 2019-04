TÉMOIGNAGE - Le policier qui a sauvé une femme dans le canal à Rennes : "On ne réfléchit pas et on se jette à l'eau"

Pour sauver une femme de 72 ans tombée dans le canal d'Ille-et-Rance, mercredi 17 avril à Rennes, trois policiers ont dû se jeter eux-mêmes dans l'eau, trois mètres plus bas. Le sous-brigadier Yoann Thomas raconte cette intervention où ses collègues et lui ont réagi très rapidement.

Rennes, France

Trois policiers ont sauvé de la noyade une femme tombée dans le canal, au niveau des Horizons, à Rennes, mercredi 17 avril. Sauver quelqu'un en difficulté dans le canal ou dans la Vilaine est une intervention fréquente pour les policiers. Devoir sauter soi-même à l'eau, beaucoup moins.

"C'est immédiat"

Il est 9h30 lorsque le sous-brigadier Yoann Thomas et ses deux collègues reçoivent un appel dans le poste radio de leur voiture. "Une personne d'un certain âge et vraisemblablement handicapée est tombée à l'eau", leur explique le poste de commandement.

"Comme on était à proximité, on est arrivés très rapidement", raconte Yoann Thomas. Ils aperçoivent alors la femme de 72 ans, trois mètres plus bas, dans l'eau, avec deux passants qui se sont mis à l'eau pour tenter de la sauver.

"On n'a pas trouvé d'autre solution que d'enlever nos ceinturons où se trouvent nos armes de service, puis de plonger directement en uniforme dans l'eau", explique Yoann Thomas, policier depuis 22 ans.

Ils ont dû prendre cette décision très rapidement, presque immédiatement : "on se rend compte que, tout de suite, on doit intervenir, relate le policier, parce que la personne ne bouge quasiment plus, et que les deux personnes qui lui ont porté secours vont lâcher d'une seconde à l'autre".

Un saut de près de trois mètres dans l'eau, qui a permis de remonter la femme sur la berge. "Elle était encore consciente mais elle ne parlait plus du tout, se souvient Yoann Thomas, elle était en état de choc total".

Le sous-brigadier Yoann Thomas raconte comment il a sauté à l'eau avec ses deux collègues pour aider une femme tombée dans le canal d'Ille-et-Rance à Rennes Copier

Pas de formation spécifique

S'il est obligatoire de savoir nager pour être policier, il n'y a pas de formation particulière pour venir en aide aux gens dans l'eau à l'école de police. "Même si on sait qu'on peut être amenés à se retrouver dans ces situations", admet Yoann Thomas.