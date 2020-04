TÉMOIGNAGE - Une fille et son père tombés des quais à Rouen : le policier qui les a sauvés raconte

L'un des policiers qui est intervenu mardi soir pour sauver une fillette de 12 ans et son père tombés depuis les quais à Rouen témoigne sur France Bleu. Vers 19 heures ce soir-là, Julien et ses collègues de la brigade spécialisée de terrain patrouillent sur les quais bas rive gauche et aperçoivent à quelques dizaines de mètres d'eux une fillette à vélo tomber dans la Seine. Quelques secondes plus tard, le papa saute pour essayer de la récupérer.

Les policiers se précipitent alors sur le lieu de l'accident et découvrent que le père et sa fille ne sont pas tombés dans l'eau mais sur un rebord entre une péniche et le quai. "La petite ne bouge pas donc on décide immédiatement de descendre via un ponton sur la péniche. Quand on arrive près d'elle, elle a la moitié du corps dans l'eau et glisse, raconte Julien. On arrive juste à temps pour la rattraper."

Les policiers la remontent sur la péniche et pratiquent les premiers soins en attendant les pompiers et le Samu. Le père est aussi blessé et proche du malaise. Les pompiers doivent déployer une nacelle pour parvenir à les récupérer tous les deux. Leur pronostic vital n'est pas engagé.

"À 10 secondes près, la petite tombait dans l'eau"

"On se dit qu'on était là au bon moment, réagit Julien, moins de 24 heures après l'accident. À 10 secondes près, la petite tombait dans l'eau et ça aurait été impossible de la rattraper." Le policier a encore un peu de mal à se rendre compte de ce qu'il s'est passé. "On ne s'y attend pas et d'un coup, ça arrive juste devant nous. Ça fait peur, surtout que je m'identifie parce que je suis aussi papa. On a eu peur pour elle."

Julien, gardien de la paix à Rouen. Copier

Lui et ses collègues ne sont "pas habitués à ce genre de choses. C'est souvent les sapeurs-pompiers qui sont là en premier. Quand on tombe directement dessus, on y va sans réfléchir, ça va super vite, on ne se rend pas compte mais il y a le contre-coup après et on a peur. On se dit heureusement qu'on était là", raconte le gardien de la paix, qui vient tout juste d'arriver à Rouen.