TÉMOIGNAGE - Le portrait-robot de l'agresseur de Plouay (Morbihan) fait réagir

Plouay, France

L'homme qui a tenté d'enlever une jeune morbihannaise de 14 ans lors d'une course d'orientation, lundi matin, à Plouay, est toujours activement recherché par la Gendarmerie. Un témoignage pourrait faire avancer l'enquête. Une collégienne de Rosporden (Finistère) est sûre d'avoir reconnu l'homme qui l'avait suivi mi-janvier, alors qu'elle rentrait chez elle après les cours.

Je lui ai juste montré le portrait-robot, et elle m'a dit : "C'est lui qui m'a suivie !" Fanny, la maman

Ce jour-là, la fille de Fanny Stéphan termine les cours plus tôt que d'habitude, vers 15h. Elle rentre à pied avec des copines. Sur la route, elle remarque un adulte un peu bizarre.

"Quand ses copines sont parties de leurs côtés, et qu'elle était seule, elle a senti qu'il la suivait, raconte la maman. Elle a accéléré le pas, il a aussi accéléré le pas. Et quand elle s'est mise à courir, il a couru aussi. Donc elle s'est cachée dans le renfoncement d'un hall de banque. Il la cherchait à première vue. Elle a attendu qu'il parte et elle est rentrée".

En voyant le portait-robot de l'agresseur de Plouay circuler sur internet, la mère de famille de Rosporden repense à la mésaventure de sa fille. Elle décide donc de lui montrer l'image, sans rien lui dire de plus. "Je lui ai juste montré la photo sans quoi que ce soit, et elle m'a dit : "c'est lui qui m'a suivi !"

Ressemblance troublante avec un autre portrait-robot

D'autres Bretons font le lien avec un ancien portrait-robot qui avait été diffusé en 2015, après le viol d'une auto-stoppeuse de 16 ans à Landudec (Finistère). L'homme avait été condamné pour ces faits, il a depuis été libéré. Les enquêteurs doivent vérifier son domicile. Il faut dire que la ressemblance est troublante entre les deux portraits.

La procureure de Lorient, Laureline Peyrefitte, qui est en charge de l'enquête de Plouay, précise que "toutes les hypothèses sont étudiées. Les informations qui parviennent à la gendarmerie sont toutes prises avec sérieux".