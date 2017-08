TÉMOIGNAGE - Le félin de la Mayenne aperçu par deux employées de l'EHPAD de Montsûrs

Il continue son petit tour de la Mayenne. Le félin, qui serait un puma concolor, a été de nouveau aperçu ce jeudi matin, cette fois près de l'EHPAD de Montsûrs par deux agents de santé. L'une d'elle nous raconte.

Un nouveau témoignage dans l'affaire du félin de la Mayenne. L'animal, qui serait un puma concolor, a été de nouveau aperçu, cette fois par deux employées de l'EHPAD "La Douceur de Vivre" à Montsûrs. C'est la deuxième apparition en deux jours du félin. Un homme a affirmé ce mercredi avoir vu l'animal vers Epineux-le-Seguin, à une trentaine de kilomètres de Montsûrs.

"Il est passé dans le petit parc autour de la résidence"'.

Audrey, agent de service hospitalier à l'EHPAD, nous raconte. "Il était 11h45, nous installions nos résidents dans la salle à manger au sein de l'EHPAD. Nous étions face à la fenêtre en installant nos résidents, et tout à coup toutes les deux, nous avons vu cette bête passer devant nos yeux, donc on s'est regardé toutes les deux, et là on s'est dit qu'on avait vu la même chose. Il était de couleur marron, orange, jaune, d'une longueur d'environ un mètre sur une hauteur de 60 centimètres, une tête très fine, des foulées très en longueur, fines, élégantes, et il est passé dans le petit parc autour de la résidence".

"Nous sommes allés prévenir nos collègues pour mettre la résidence en sécurité, pour fermer les portes des cuisines et les portes à l'entrée. Nous avons prévenu la directrice et les gendarmes pour qu'ils fassent d'éventuelles fouilles autour de la commune". Les gendarmes se sont donc déplacés, mais les recherches n'ont rien donné.

Trente kilomètres en 24h

L'animal, qui serait donc un puma concolor, aurait été aperçu à plusieurs reprises dans le département, à Saint-Jean-sur-Erve, Vaiges et même dans l'agglomération Lavalloise. Le week-end dernier, c'est dans deux communes de la Manche qu'un félin aurait été vu. Difficile de savoir s'il s'agit du même animal. La gendarmerie poursuit ses investigations.