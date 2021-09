TÉMOIGNAGE - Procès des attentats du 13 novembre : "cette douleur ne nous a pas quitté depuis bientôt 6 ans"

Alors que s’ouvre le procès des attentats du 13 novembre 2015, nous avons recueilli le témoignage de l’Isèrois François Giroud, dont le fils Matthieu a été tué au Bataclan. Il se rendra à Paris le 16 octobre pour témoigner devant la cour.

"Depuis novembre 2015 on est dans cette douleur, avec mon épouse, d’avoir perdu un fils au Bataclan. Cette douleur ne nous a pas quitté depuis bientôt six ans". François Giroud, qui vit à Jarrie en Isère, s’apprête à vivre avec près de 1.800 autres personnes qui se sont constituées partie civile, le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. 131 personnes avaient perdu la vie, tuées par les terroristes sur les terrasses, au Stade de France ou au Bataclan. C’est là, dans la salle de spectacle, que son fils Matthieu est mort. Il avait 38 ans, un enfant, et sa compagne en attendait un second.

Une épreuve

La cour d’Assises spécialement constituée juge à partir de ce mercredi vingt protagonistes présumés, pour la plupart issus de la mouvance islamiste radicale. Quatorze seront présents dans le box : l’un des accusés est emprisonné en Turquie ; les cinq autres sont présumés morts. Salah Abdeslam, considéré comme le seul survivant du commando, sera là. "La France est un état de droit, il faut que la justice passe, admet François Giroud. Il faut absolument que ce procès ait lieu mais je n’en attends pas plus que ça" nous a-t-il confié au cours de notre entretien. Il se prépare aussi à entendre des choses difficiles : "les prévenus vont nous dire des choses qu’on ne pourrait presque pas entendre. Et je ne dis pas ça par anticipation, mais parce que ça s’est produit au procès de l’attentat de Charlie Hebdo. Il y a eu des propos incroyables de la part des prévenus, voire offensants pour les victimes".

Il témoignera en octobre

François Giroud a d’abord hésité à aller témoigner devant la Cours, s’interrogeant sur "l’utilité" de son témoignage. Et puis l’association « 13-11-15 » et les avocats l’ont convaincu : "ils nous ont dit ’n’ayez pas peur, allez là-bas et témoignez avec votre coeur’." Alors le 16 octobre il ira à Paris afin de raconter son histoire et ses souffrances. Il sait que ce sera difficile. "C’est un acte de citoyenneté. C’est aussi un acte personnel, ajoute-t-il, je le fais en mémoire de mon fils. Et puis c’est un acte pour l’association ’13-11-15’ " qui l’a encouragé.

Les "failles" du renseignement

François Giroud espère également que ce procès sera l’occasion d’évoquer les « failles » du renseignement. Trente-sept attentats déjoués après novembre 2015, alors pourquoi n’a-t-on pas pu empêcher la tuerie du Bataclan ? Cette question le taraude, lui qui souligne aussi que ce procès est bien celui des 20 accusés et non celui des autorités. De la haine à l'encontre de ceux qui se trouveront dans le box ? Il n’en éprouve pas et reprend la formule d’Antoine Leiris « Vous n’aurez pas ma haine », mais il concède avoir de la colère. Dans un peu plus d’un mois, il sera appelé à témoigner devant la cour. Que va-t-il dire ? Il ne le sait pas encore. "Témoignez avec votre cœur", lui a-t-on conseillé.