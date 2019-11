TÉMOIGNAGE - Redon : il sauve une petite fille de huit ans tombée à l'eau

Redon, France

Le drame a été évité de peu ce mercredi 6 novembre à Redon. Vers 11h, une petite fille de 11 ans se promène avec sa mère de 48 ans sur les bords de la Vilaine quand elle glisse et chute dans l'eau. Sa mère tente en vain de la sauver, mais par chance Frantz Daniaud passe par là. Le trentenaire est à vélo sur le pont Saint-Nicolas.

Elle respirait sans trop de difficulté"

"Il y avait beaucoup de courant. J'ai vu deux tâches sombres et je me suis dit qu'il y avait un problème. Je suis descendu sur le quai, j'ai laissé mon vélo et j'ai enlevé quelques vêtements pour ne pas être trop lourd dans l'eau. J'ai sauté au niveau de la petite fille qui était en train de se noyer et mettait de plus en plus la tête dans l'eau. Je lui ai demandé si ça allait, elle m'a répondu. Elle respirait sans trop de difficulté du coup je n'ai pas trop paniqué", raconte Frantz Daniaud. Par chance, le courant ramène le jeune homme et la petite vers le bord. "Je l'ai déposée dans une cale sur le bord de la Vilaine."

Ses lunettes dans la Vilaine

Les pompiers, en exercice sur la Vilaine, arrivent très rapidement sur place. Ils prennent en charge la petite fille et son sauveur pour les réchauffer. La petite est transportée à l'hôpital de Redon avec sa mère pour des contrôles. Frantz, lui repart pour Saint-Nicolas-de-Redon pour ouvrir les portes de sa toute nouvelle recyclerie. "J'ai une expérience de nageur et j'ai vraiment agi sans trop réfléchir. Les pompiers m'ont dit que cela arrivait de moins en moins souvent et je suis assez surpris de l'apprendre," confie Frantz qui, dans le sauvetage a perdu ses lunettes au fond de la Vilaine. "Par chance je suis tombé sur un opthalmo assez compréhensif et j'ai un rendez-vous la semaine prochaine !" s'amuse-t-il.