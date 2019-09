TÉMOIGNAGE : Romain responsable d'un accident mortel

Pau, France

Romain (*) est un jeune béarnais de 19 ans aujourd'hui. Il y a moins d'un an il a causé la mort d'une jeune fille sur la route. Il venait d'avoir 18 ans et son permis. Il roulait trop vite. Il a raté un virage et il a percuté la voiture d'une jeune fille de 21 ans qui venait en face. Elle est morte dans cet accident. Pour France Bleu Béarn Romain a bien voulu raconter sa vie depuis ce drame : comment il s'est enfermé dans un mutisme maladif les jours après l'accident ; "une torture psychologique". Comment il a été soutenu par les siens. Comment il vit avec ce souvenir : " j'ai toujours des flashs de cet accident. Ça me plombe mais je m'en sors". En mai il a été jugé pour homicide involontaire et condamné à un an et demi de prison avec sursis. Après ce procès poignant, il a pu rencontrer la famille de la jeune fille victime. Une rencontre libératrice pour Romain. Avant ce procès et cette rencontre, il n'avait jamais réussi à pleurer depuis l'accident.

(*)son prénom a été changé