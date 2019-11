TÉMOIGNAGE - Roué de coups, Dominique, 63 ans, raconte l'agression homophobe dont il a été victime

La Roche-sur-Yon, France

Devant le tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon en Vendée, cinq jeunes comparaissent mercredi après-midi, ils sont poursuivis pour avoir agressé un homme dans la nuit de lundi à mardi. En garde à vue, devant les policiers, ils ont avoué le caractère homophobe de leur geste, ils ont frappé leur victime à proximité du barrage de Moulin Papon réputé pour être un lieu de rencontres homosexuelles. L'homme pris pour cible a le visage tuméfié, "j'ai mal partout, j'ai le nez cassé, des côtes aussi" a t'il déclaré à une journaliste de France Bleu Loire Océan avant le début de l'audience.

Frappé à plusieurs reprises

Ce Yonnais de 63 ans se dit en colère. Vulnérable après un accident du travail à l'origine d'un handicap, il raconte que les cinq jeunes se sont arrêtés à sa hauteur, deux sont sortis de la voiture, l'ont fait tomber au sol avant de lui asséner des coups de pied et des coups de poing. Il a perdu son dentier au cours de l'agression et n'a plus qu'une seule dent

Je leur disais que j'étais handicapé mais ils ne s'arrêtaient pas - Dominique, victime d'une agression homophobe

Quand, au cours de l'audience, le président du tribunal lui donne la parole, Dominique entreprend une leçon de morale à l'adresse des prévenus : "Soyez conscients de vos conneries" leur crie-t-il, "aujourd'hui je suis debout mais j'aurais pu rester par terre" lance t'il la voix étranglée par des sanglots. Le calvaire de cet homme a pris fin quand une voiture est arrivée, les agresseurs ont pris la fuite.

Parmi les cinq prévenus, il y a trois hommes et deux femmes et notamment un frère et sa soeur, la petite bande a été interpellée dans la foulée quelques kilomètres plus loin à la sortie de l'échangeur de Bellevigny.