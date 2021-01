Témoignage : Simon Paulu Ferrandi veut rattraper le temps perdu

Un rassemblement en faveur d'Alain Ferrandi et de Pierre Alessandri, tous deux condamnés pour l'assassinat du préfet Erignac et incarcérés depuis 21 ans, se tient ce samedi 30 janvier à Corte à l’appel du collectif de soutien « l’Ora di u ritornu. »

À la veille de cette manifestation qui arrive après le refus du Premier ministre, Jean Castex, de lever le statut de DPS des deux détenus, le fils de 24 ans d'Alain Ferrandi, Simon Paulu, se livre. Il confie, au micro de Jean-Baptiste Leca, les dessous de sa relation particulière avec son père.

« C'est toujours difficile de partir du parloir en sachant que l'autre va rester »

JBL / Comment va votre père ?

SPF « C’est difficile mais il s’accroche, c’est quelqu’un mentalement qui est assez fort dans sa tête il est toujours animé par l’espoir d’une réponse positive donc il tient bon. »

JBL / Qu’attendez-vous de la manifestation de l’Ora di u ritornu ?

SPF « Qu’il y ait une belle mobilisation, représentative de l’ensemble du peuple corse, la question ne concerne pas que les nationalistes mais l’ensemble du peuple corse, c’est une question de droit, de justice, de respect des droits de l’Homme. »

JBL / Le regard des gens dans l’ile a-t-il changé ces dernières années sur Pierre Alessandri et Alain Ferrandi ?

SPF « Aujourd’hui peu de gens ne sont pas en capacité de se rendre à l’évidence que cette situation est injuste, insoutenable, et surtout elle n’a aucune justification, elle n’a pas lieu d’être , « hè l’ora di u ritornu è di a libertà … »

JBL / Comment tisser une relation père/fils dans ces conditions ?

SPF « Elle s’est tissée au fil des années et des interactions qu’on a pu avoir au parloir ou au téléphone, on a une relation très forte et fusionnelle, c’est toujours difficile de partir en sachant que l’autre reste mais c’est malheureusement pour le moment le seul moyen, on garde espoir et on espère rattraper tout ça bientôt. »

JBL / Un moment marquant ces dernières années ?

SPF « Plusieurs, mais quand vous avez peu de temps comme ça pour vous voir, vous en profitez au maximum et c’est toujours des moments forts et chargés en émotions mais j’aimerais plutôt retenir le moment où je le verrai arriver ici… »

JBL / Comment voyez-vous la vie d’après ?

SPF « On va essayer d’en profiter un maximum, rattraper toutes ces années où l’on n’a pas pu profiter d’une relation entre un père et son fils et vivre notre vie de manière plus apaisée… »