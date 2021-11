TEMOIGNAGE - Sonia, victime de violences conjugales : "Il me frappait. Il a même voulu m'étrangler."

Sonia a rencontré son ex-compagnon il y a 8 mois. Leur relation en a duré 6 et et a elle a subi des violences tout le long. Insultes, coups, viols. Elle raconte son calvaire, ce jeudi 25 novembre, journée contre les violences faites aux femmes. Attention, certains propos peuvent choquer.

Sonia est icaunaise. Il y a huit mois, elle a rencontré son ex-compagnon. Leur relation a duré six mois pendant lesquels, elle a été victime de violences conjugales. Elle accepte d'en parler ce jeudi 25 novembre, date de la journée internationale contre les violences faites aux femmes.

Attention, certains propos sont violents et peuvent choquer.

La rencontre, puis la descente aux enfers

Au départ, tout commence plutôt bien. "On peut dire que c'était le début d'une belle histoire, parce qu'il m'a charmée et j'ai craqué sur lui. Des roses, du champagne, une bouteille de premier cru. Voilà le truc idéal, comme toute femme rêve", raconte Sonia.

Mais le conte de fée tourne rapidement au cauchemar. Elle emménage chez lui un mois après leur rencontre. C'est à ce moment-là que la descente aux enfers commence. "Là, c'était fini. J'avais signé mon arrêt de mort." confie-t-elle, les larmes aux yeux.

"Ce que j'ai vécu, c'est être persécutée tous les jours", raconte Sonia.

Ca a commencé par des insultes, puis des coups. C'est ensuite allé crescendo dans la violence. "Il m'humiliait. Il m'a craché dessus, craché dessus vous vous rendez compte ? Il m'a jeté de l'eau bouillante. Je lui disais d'arrêter, que j'avais mal, je pleurais mais rien à faire. Il me frappait. Il a même voulu m'étrangler", énumère Sonia. Cette femme de 42 ans est encore sous le choc, des mois après leur séparation.

Sonia raconte également avoir été victime de viols. "Il faisait ce qu'il voulait de moi, j'étais sa chose. Il m'a violée. Je ne savais même pas que le viol entre conjoint pouvait exister et pourtant les gendarmes me l'ont dit. Aujourd'hui je le sais, je n'étais pas consentante. J'ai été violée à plusieurs reprises !" s'exclame-t-elle.

Sonia est icaunaise. Elle raconte le calvaire qu'elle a vécu pendant six mois. Copier

Elle veut monter une association pour aider les femmes victimes de violences

Le choc laisse place à la détermination. "Je pense qu'au fur et à mesure que le temps va passer, j'arriverai à aller de l'avant. Je prends mon temps. Et je sais que je me dévouerai à cette cause. Je veux monter une association. Je veux toutes les aider", explique Sonia.

Elle estime que la prise en charge de victimes de violences conjugales laisse à désirer. "Je suis allée à la gendarmerie et je n'ai pas été correctement prise en charge" confie-t-elle. "Ils ne m'ont même pas informée de mon droit à faire ma déposition en présence d'un avocat !" s'insurge-t-elle.

Pour elle, il n'y a pas de suivi pour les victimes. "Cet été, je suis allée me réfugier chez une amie. J'avais déjà porté plainte une fois. Il m'a retrouvée et je l'ai vu chercher ma voiture, tourner dans le quartier. Lorsque j'ai appelé les gendarmes leur réponse m'a scotchée" poursuit-elle, en colère.

"Ils m'ont dit que la rue était un lieu public et qu'ils n'allaient pas intervenir. Mais enfin ! Ils se doutent bien que s'il me cherche, ce n'est pas pour me faire un bisou !" conclut-elle.

Les plaintes ont abouti et Sonia a rendez-vous au tribunal, où son ex-conjoint doit être jugé à partir de la semaine prochaine.