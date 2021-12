TÉMOIGNAGE - Stéphanie a perdu sa fille à cause d'un conducteur sans permis sur l'A55

Conduire sans permis c'est risquer un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

"J'ai pris perpétuité et lui est déjà libre", déplore Stéphanie Guazzi. En 2013, sa fille de 19 ans est tué avec deux autres passagers à bord d'une voiture qui roulait à 250 km/h sur l'A55. Le chauffeur n'avait pas son permis. En 2015, il est condamné à cinq ans de prison mais ne reste qu'un peu plus de deux ans en cellule. "C'est une honte ! Pourquoi les procès mettent des années ? Pourquoi prononce-t-on des peines qui ne sont pas complètement effectuées ?" L'exaspération et la colère, même huit ans après la disparition de sa fille, sont intactes.

Cette maman fait aujourd'hui partie d'une association d'aide aux familles de victimes et elle voit l'histoire se reproduire sans cesse. "Personne n'a peur des sanctions, ni de la police. Ils se sentent au-dessus des lois", insiste-t-elle. Alors elle réclame des changements dans le fonctionnement de la justice et une juste application des peines. Mais pas seulement : "Ces personnes sans permis ne devraient ni pouvoir contracter une assurance, ni pouvoir acheter une voiture. Il faudrait un fichier où on leur supprime le droit de conduire à vie parce que justement, ils en ont pris une, de vie", propose la mère d'Elodie.

770.000 conducteurs sans permis

En France, les chiffres de la Sécurité routière pointent près de 770.000 conducteurs sans permis. Pour Me Julien, avocat au barreau de Marseille, ce fléau est souvent lié à des conditions économiques difficiles. "Ce phénomène est en lien avec la paupérisation de la société : beaucoup de jeunes issus de milieux défavorisés ne peuvent se payer une auto-école. Ils finissent par prendre le volant quand même", explique-t-il. Et lorsqu'ils se font attraper par les autorités, c'est Me Julien qui les défend. "Ils sont condamnés à des interdictions de passer l'examen, ceux qui avaient un permis sont alors suspendus. Toutes ces condamnations ne font que les enfoncer un peu plus dans le délit", conclut l'avocat Marseillais.