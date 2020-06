TÉMOIGNAGE - Trois skippers sauvent un septuagénaire de la noyade au large de Cancale

Un drame a été évité de justesse ce dimanche 14 juin au large de Cancale. Il est aux alentours de 18h, lorsqu'un septuagénaire et sa fille quittent Port-Mer en direction de la baie du Mont-Saint-Michel sur un bateau pneumatique. L'homme est à la manœuvre mais un incident technique sur son moteur projette le vieil homme par-dessus bord.

Ça tient quasiment du miracle.

Au même moment, un voilier se trouve sur zone. A bord, deux skippers expérimentés, Benjamin Hardouin et François Corre, font route vers les îles Chausey avec des amis. Depuis leur bateau ils aperçoivent la fille du plaisancier agiter ses bras. Non loin de là, un autre skipper cancalais, Florian Gueguen est en balade avec des amis sur son zodiaque. Il est témoin de la scène.

"Benjamin et François se sont dirigés vers l'embarcation et ils ont réussi à remonter le monsieur à bord mais il avait déjà avalé beaucoup d'eau," se souvient le Cancalais. A bord, l'homme est placé en position latérale de sécurité et il recrache beaucoup d'eau. "Benjamin avait déjà prévenu les secours et de mon côté j'ai emporté le monsieur sur mon pneumatique et avec mes amis nous l'avons ramené sur la côte. Il a eu beaucoup de chance que nous soyons là à ce moment-là parce que ça aurait pu être encore plus dramatique. Ça tient quasiment du miracle."

Admis à l'hôpital

Sur la côte, les pompiers ont pris en charge le plaisancier. Il a été admis à l'hôpital mais ses jours ne seraient pas en danger. Florian Gueguen a pris en charge le pneumatique pour le ramener à bon port. "C'est pas anodin ce qui s'est passé. Ce genre de panne mécanique ça n'arrive pas tous les jours heureusement," explique le Cancalais de 28 ans.