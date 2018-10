Dunkerque, France

Le Sénat ne mettra pas en place de commission parlementaire sur les abus sexuels dans l'Eglise. C'est le sénateur nordiste Patrick Kanner, qui avait porté cette proposition, mais la commission des lois du Sénat l'a jugée irrecevable. Les sénateurs qui ont voté contre cette proposition mercredi 17 octobre 2018 justifient leur position par une note de la ministre de la Justice Nicole Belloubet, qui explique qu'une commission d'enquête ne peut pas porter sur des faits dont la justice est saisie.

"On n'accepte pas d'entendre le cri des victimes"

Face à une telle décision, les victimes de prêtres pédophiles se sentent abandonnées par les pouvoirs publics. Jean-Yves Sailler, 48 ans, fait partie de l'association La Parole libérée. Pour lui, c'est "une grosse déception, une colère. C'est un rendez-vous manqué par les sénateurs. La société civile y était prête. On prépare aussi la violence future, en n'acceptant pas d'entendre le cri des victimes".

"Prêtre-prédateur"

Ce professeur de français et d'histoire-géographie dans un lycée professionnel vit à Dunkerque depuis vingt ans. Quand il était enfant, entre 7 et 10 ans dans les années 80, il a été abusé par le père Preynat, alors qu'il était scout, à Lyon. Aujourd'hui, il prend la parole "parce que ça suffit", il veut briser "le silence imposé par le prédateur, le prêtre-prédateur".

"Une violence terrible"

Ce prêtre est aujourd'hui mis en examen, 70 enfants seraient concernés, mais pour le Nordiste, les faits sont prescrits car trop anciens. "Les souvenirs sont parcellaires, c'est ça la difficulté. Par contre, les souvenirs du corps, de la chair, sont plus éloquents. Je n'ai aucun doute sur mes réactions, mes remontées nauséeuses, mon envie de casser la télé quand je l'ai vu. C'est une violence terrible".

Jean-Yves Sailler raconte, sans hésitation : "J'ai été convoqué plusieurs fois dans le bureau du père Preynat. Il m'a caressé, ça commençait par le dos, puis il tirait la chemise du short, et passait en-dessous de la ceinture". Lors d'un séjour en Allemagne, il se souvient avoir dû aller sous la tente avec le prêtre : "Ce n'est pas un souvenir visuel, c'est un souvenir qui est de l'ordre du vomissement et de la fureur".

Prise de conscience à l'âge adulte

Même s'il a toujours su ce qui était arrivé, il n'a jamais réussi à mettre des mots, y compris à l'âge adulte. "Je faisais des cauchemars, où j'étais enfant, en train de hurler, jusqu'à vomir mes tripes, sans comprendre". Jusqu'à ce jour de 2014. Une amie se confie à lui et lui raconte les faits dont elle a été victime. Tout remonte : "Ses mots à elle m'ont fait comprendre ce que j'avais vécu. C'était mon Epiphanie", explique-t-il de façon ironique, "une révélation, un point de départ pour reprendre la main".

"Nous sommes des victimes, nous demandons des comptes"

Aujourd'hui, Jean-Yves Sailler souhaite aller plus loin, et retrouver ses souvenirs enfouis. Il accepte de se considérer comme "victime", mais ne veut pas que "_ça lui colle à la peau, ni aux autres. Nous sommes des victimes, mais nous sommes d'abord des individus qui se reconstruisent. Si on sort au grand jour, c'est pour demander des compte_s".