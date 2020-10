TÉMOIGNAGE : Un pompier héraultais en renfort dans les Alpes-Maritimes, après la tempête Alex

70 sapeurs-pompiers plongeurs du département de l'Hérault sont venus en renfort dans les Alpes-Maritimes suite au passage de la tempête Alex, au début du mois d'octobre 2020. Membres du groupe de sauvetage en eaux vives, les professionnels tentent de retrouver les disparus.

Une mission ardue

Le Lieutenant Didier Mellet, responsable de la caserne de Palavas-les-Flots, a effectué deux opérations dans le secteur. Du 2 au 4 octobre, le quinquagénaire est intervenu dans la Vallée de la Roya, secteur ravagé par la tempête.

Avec une équipe de dix pompiers héraultais, le Lieutenant a ratissé le territoire. "En une journée, on a fait une descente de 15 kilomètres à pied, relate-t-il. On a fait des levées de doute sur les véhicules et les maisons, c'est-à-dire qu'on a vérifié qu'il n'y avait personne à l'intérieur. C'était un travail long et compliqué parce qu'il y avait beaucoup de courant avec des troncs d'arbre et des pierres."

La hauteur d'eau, les maisons emportées, les routes détruites, les dégâts qu'il y a eu sur les montages... Je n'avais jamais vu ça - Didier Mellet, sapeur-pompier plongeur depuis plus de 30 ans.

Le professionnel a rencontré une cinquantaine de personnes isolées. "Certains n'avaient vu personne depuis presque deux jours, raconte Didier Mellet. Ils apercevaient des hélicos, ils savaient ce qu'il se passait, mais ils n'avaient pas eu de moyens de secours. Il n'y avait plus de route, plus de pont, donc ils étaient bloqués. Et puis, les gens avaient peur."

L'équipe est entraînée aux interventions pour inondations mais la tâche était particulièrement compliquée. "C'est un secteur qu'on ne connaît pas et au départ, on a eu des problèmes de communication..." Les opérations de secours devraient normalement se terminer le vendredi 23 octobre.

