Témoignage : un surfeur multiplie les sauvetages en mer à Canet-en-Roussillon

Ce mercredi 15 septembre, neuf baigneurs ont trouvé la mort sur les plages de la Méditerranée. Dans les Bouches-du-Rhône, l'Hérault mais aussi à Leucate dans l'Aude. Le département des Pyrénées-Orientales a été épargné par ses drames, pourtant, le bilan aurait pu être bien plus lourd puisque des dizaines de sauvetages ont été réalisés par les secouristes. Mais après l'été, ils sont de moins en moins présents. Résultat, les surfeurs sont obligés d'ouvrir l'œil. L'un d'entre eux basé à Canet-en-Roussillon, témoigne.

On dit souvent qu'en Méditerranée il n'y a pas de danger, c'est faux - Nadia Ghali, vice-présidente de l'association française de surf

"Si nous n'étions pas là, je pense qu'on aurait pu rajouter sept noyés", raconte Mehdi Karam, moniteur du club de surf l'ABSC installé à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales).

Le sportif voit depuis le début du mois de septembre, de plus en plus de nageurs en difficulté. Une situation courante à cette période de l'année, quand la majorité des postes de secours ferment leurs portes. "Dès que nous avons des vagues et de la houle qui vient du sud-est, il y a des courants marins dangereux", raconte Mehdi en scrutant constamment le large. "On dit souvent qu'en Méditerranée il n'y a pas de danger, c'est faux", ajoute Nadia Ghali, vice-présidente de l'association française de surf et secrétaire de l'association des bodyboardeurs et surfeurs catalans

Il était blanc, les lèvres rouges, il commençait à couler - Mehdi Karam, moniteur de surf à Canet-en-Roussillon

Un surfeur encore très marqué par un sauvetage une semaine plus tôt. "On était en train de donner un cours de surf et une dame nous dit "Il y a un monsieur en perdition". Là, je tourne la tête, mais le temps que je prenne une planche de surf, que j'aille à côté de la digue, il n'était plus là. Je me suis dit 'c'est bon et il s'est noyé sous l'eau'", raconte le Catalan avant d'ajouter, "c'est là qu'entre deux vagues, je vois un petit point noir. J'y suis allé et là il était blanc, les lèvres rouges, il commençait à couler. Quand je lui ai proposé ma planche pour s'agripper, il avait à peine la force."

La victime, s'appelle Yves. Ce vacancier originaire de Carnin, dans le Nord, était présent avec Colette sa femme. Une semaine plus tard, ce mercredi 15 septembre, ils sont revenus tous les deux sur place pour remercier Mehdi leur sauveur, et lui offrir un petit cadeau. "À ce moment-là, pendant qu'on parle avec lui, on voit un autre monsieur qui se fait embarquer par le courant. Et rebelote, je vais le chercher. Je suis là pour surveiller mes surfeurs, mais je garde toujours un œil sur les baigneurs. Et toutes ces interventions-là, on n'en parle pas", regrette le surfeur qui aimerait que les autorités prennent en compte le travail quotidien des surfeurs en France.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

On réduit le nombre de postes de secours, mais faudrait savoir à quel endroit les réduire - Mehdi Karam, moniteur de surf

Une situation qui ne surprend plus sa femme Nadia Ghali mais aussi vice-présidente de l'association française de surf et la secrétaire de l'association des bodyboardeurs et surfeurs catalans. "Chaque année, la fédération de surf comptabilise environ 5.000 sauvetages. On n'a pas besoin des autorités pour le faire, on le fait de nous-même. On connat nos bancs de sable, nos côtes".

Mehdi Karam, le moniteur de surf de Canet-en-Roussillon regrette l'absence de secours en juin et septembre. "L'avant et surtout l'après saison, c'est là où les vagues reviennent chaque année. Sans vouloir exagérer, des fois, ça monte à pas loin de 30 personnes qu'on va sauver. L'année dernière j'ai aidé 18 personnes. C'est malheureux parce qu'on réduit le nombre de postes de secours, mais faudrait savoir à quel endroit les réduire. Les zones où on sait que c'est très dangereux, il faut laisser le poste de secours plus longtemps."