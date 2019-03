TÉMOIGNAGE - Un vol à main armée ce mardi soir au cinéma Le Palace à Château-Gontier : "c'était comme un film en vrai"

Château-Gontier, France

"C'était comme un film en vrai", plaisante quelques heures après la gérante du cinéma Le Palace à Chaêtau-Gontier, où un vol à main armée s'est déroulé ce mardi soir. "Un homme d'une trentaine d'années" selon Joëlle Hanot s'est introduit dans le cinéma vers 21h15. Il est reparti avec une partie de la recette, une centaine d'euros.

À ce moment-là, les portes du cinéma étaient fermées, les trois projections du soir étaient en cours. Le réalisateur d'un des films projetés se trouvait dans le hall avec l'un des salariés du cinéma.

"Jean-Christophe, l'opérateur principal, était en train d'appeler son collègue pour lui donner les horaires du planning de la semaine, le réalisateur lui était assis dans le hall d'entrée en train de lire un livre. Pendant qu'il téléphonait il a vu que quelqu'un essayait d'ouvrir la porte. Il est sorti du cinéma pour lui demander s'il voulait un renseignement. Il avait une arme, il l'a mis en face de lui, il lui a dit "Raccrochez votre téléphone et donnez moi la caisse". Donc ils sont rentrés dans le cinéma, Jean-Christophe a fait le tour, il a ouvert le tiroir-caisse, il y avait des pièces, pas grand chose. Il y avait quelques billets mais il n'a donné que les pièces. Il parlait très bas, il avait un bandana et une casquette. C'était tellement calme que le réalisateur qui était assis à côté à trois mètres n'a absolument rien vu. Jean-Christophe était maîtrisé et calme et l'autre ne s'est pas énervé. Il n'y a pas eu d'agressivité et il est reparti" raconte Joëlle Hanot.

"Il n'a même pas cherché car on avait des billets de cinq euros, il aurait pu prendre plus. Ce n'était pas un professionnel il aurait pu sauter par dessus le caisse et il aurait vraiment tout pris. Là il n'a pris que ce que Jean-Christophe lui a donné, et il lui a donné le minimum. Il lui a dit on a que ça et puis c'est tout, il n'a pas cherché à comprendre, il était speed. Jean-Christophe a très bien réagi, il a eu le réflexe de donner que les pièces et de rester calme. Du coup l'autre est resté calme, il n'y a pas eu d'agressivité. Quand l'autre est parti et qu'il a fermé la porte du cinéma, Jean-Christophe est allé vers le réalisateur et il lui a dit "vous n'avez rien vu ?" Et non ! Et on pense que même braqueur ne l'a pas vu non plus. On en a plus rigolé qu'autre chose parce que c'était comme un film en vrai", sourit Joëlle Hanot.

La directrice du cinéma a porté plainte ce mercredi après-midi. Les gendarmes ont pu visionner les caméras de vidéo-surveillance. Le cinéma a pu rouvrir ses portes normalement ce mercredi.