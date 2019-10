Témoignage : Une directrice d'école de Laval se confie sur ses difficultés

Laval, France

Manque de temps de reconnaissance, de budget, sentiment d'isolement etc. La souffrance des directrices et directeurs d'école est ressentie partout en France, dont en Mayenne; Le suicide de Christine Renon le lundi 23 septembre dans le hall de son établissement en Seine Saint-Denis a suscité de l'émotion et de la colère dans la profession. beaucoup se sont sont reconnus dans la lettre laissée par l'enseignante. La directrice élémentaire d'une école public de Laval, qui souhaite rester anonyme, a accepté de se confier à France Bleu Mayenne.

"Il faut être disponible tout le temps"

Elle n'a pas été étonnée du moment de passage à l'acte. "La rentrée 2019 est particulièrement compliquée par rapport à des demandes d'enquêtes, des remontées demandées par l'institution ou encore la scolarisation obligatoire des enfants de trois ans", explique-t-elle. Comme beaucoup, cette directrice partage son temps avec son poste d'enseignante en maternel, mais une journée déchargée par semaine n'est pas suffisante : "Ce n'est pas assez si on veut être proche des élèves, des parents, des collègues ou de la mairie parfois. Il faut être disponible tout le temps. Certaines de nos tâches sont faites rapidement et on sait qu'on aurait pu mieux faire." Elle est donc obligée de travailler sur son temps personnel pour diriger au mieux l'établissement. Avec son activité d'enseignante, il est difficile de s'occuper à l'école des différents problèmes de l'école ou encore de la quinzaine de mails qu'elle reçoit chaque jours.

"Ce métier il me plaisait parce qu'on était un peu le pilote de l'avion qui va impulser une équipe : mettre en place des projets et travailler ensemble. Tout ça est très riche. Notre fonction est d'abord la pédagogie. Ce qui est regrettable maintenant c'est que l'on dispose de beaucoup moins de temps pour pouvoir assumer ce rôle là. On passe beaucoup de temps sur les élèves en difficulté, en situation de handicap, les rencontres avec les partenaires sociaux ou les équipes médicales pour qu'ils puissent se sentir bien à l'école et être accueillis. On a l'impression parfois qu'après une journée de direction, on n'a rien fait mais en réalité on a été là pour répondre à tout le monde."

La femme a d'ailleurs pensé il y a deux ans à quitter l'Education nationale, après des événements compliquées dans son établissement. Elle compte pour l'instant rester en poste mais ne croît pas réellement à des changements. Quand on lui pose la question, elle répond simplement : "Non. À un moment donné on a besoin de reconnaissance , comme dans tous les métiers. Si on ne nous encourage pas, c'est compliqué d'avancer. Je n'ai plus de rendez-vous de carrière, de moyen de m'exprimer et d'évoquer les problèmes avec des interlocuteurs. Et de trouver des solutions aux problèmes. Ce n'est pas le salaire qui nous fait tenir."

Une centaine de personnes

Elle espère que la mobilisation des syndicats aura un impact. Une centaine de personnes était à ses côtés devant le siège de la Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale (DSDEN), mercredi 3 septembre.