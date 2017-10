TÉMOIGNAGE : Une femme sauve de justesse un enfant tétanisé au milieu d'une voie ferrée

Badia Bouziane est devenue une héroïne pour Benjamin et sa famille ! À Cognin, en Savoie, ce week-end, cette femme a sauvé le garçon de 8 ans en le poussant hors de la voie ferrée, près d’un passage à niveau. Benjamin était pétrifié au milieu des voies alors qu’un train arrivait en klaxonnant.

Badia a dû mal à se remettre de ses émotions. Samedi matin, cette médiatrice dans la commune de Cognin, en Savoie, a sauvé la vie de Benjamin, 8 ans, qui a échappé de justesse à une collision avec un train.

Un drame évité à quelques secondes près

Vers 11 heures, cette femme de 40 ans arrive devant un passage à niveau au moment ou les barrières se ferment et la sonnerie retentit. Elle freine brusquement et s'arrête devant les barrières. Mais elle voit un enfant en plein milieu de la voie, sur son vélo. Coincé au milieu des rails, le gamin est tétanisé. "Il avait très peur, il ne bougeait pas, et avec le klaxon du train qui arrivait, il pleurait, il criait, il se bouchait les oreilles, raconte Badia. Là, je me suis dit, il faut que j'y aille". Ni une ni deux, Badia sort en trombe de sa voiture : "Je n'ai pas réfléchi, explique-t-elle. Elle se jette sur les rails, attrape l'enfant et son vélo et les balance derrière la barrière. "J'ai eu du mal, car il était très crispé", se rappelle-t-elle. Mais elle sauve l'enfant. "Le train était à deux mètres," s'exclame-t-elle. Le train arrive en effet deux à trois secondes plus tard. "Le chauffeur du train nous a vu de très très très près, il a du avoir un bon coup de sueur!" sourit-elle après coup. "Deux ou trois secondes de plus et c'était la catastrophe", résume-t-elle.

"Je n’ai pas cherché à comprendre, j’ai pris le petit et son vélo et j’ai tout balancé sous la barrière"

Badia n’a pas eu le temps d’avoir peur : "c’est après que j’ai vu qu’il y avait eu un gros danger, mes jambes tremblaient, je n’arrivais quasiment plus à parler, le petit était carrément tétanisé, il pleurait. C’est après qu’on a compris que le pire avait été évité".

"Je ne suis pas une héroïne, j'ai pas réfléchi"

Mais au moins on a évité le pire, souligne Badia, "je suis simplement contente que Benjamin soit toujours en vie. Depuis c’est vrai que j’ai reçu beaucoup de messages ! Ça n'arrête pas."

