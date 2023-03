TÉMOIGNAGE - Une jeune femme de Dordogne victime d'un "roi de l'arnaque" sur les réseaux sociaux

Sa méthode rappelle le film documentaire sur "L'arnaqueur de Tinder" , qui a été vu plus de 50 millions de fois sur Netflix. Saïd Nordine, un trentenaire originaire de Marseille est pointé du doigt sur les réseaux sociaux par des femmes de Marseille, de Briançon et d'autres villes en France, qui l'accusent de les avoir dupées en les séduisant sous une fausse identité, avant de leur soutirer des milliers d'euros. Selon les informations de France Bleu Périgord, il a été placé en garde à vue ce samedi 18 mars à Périgueux, pour avoir soutiré 4.000 euros à une jeune femme de Dordogne.

"J'ai rencontré ce monsieur sur Snapchat il y a un peu plus d'un mois", raconte Barbara*, 27 ans. Elle est maman célibataire d'un petit garçon de cinq ans. Lui, un "beau gosse" de 31 ans qui se présente sous le nom de Nelson Tavares, qui a la tchatche et se montre très vite entreprenant : "On s'est mis à faire connaissance, il s'est intéressé à ma vie, il m'a fait miroiter monts-et-merveilles et m'a dit qu'il commençait à m'apprécier. Il m'a retourné le cerveau", raconte la jeune femme.

"Il m'a retourné le cerveau"

Elle finit par l'inviter chez elle à Trélissac au début du mois de mars. Il lui raconte qu'il vient de changer de travail après sa séparation : "Il m'avait déjà parlé de son ex-femme qui avait bloqué leur compte commun, et qu'il se retrouvait sans compte en banque. Il m'a demandé si ça me dérangeait que son patron dépose un virement sur mon compte et que je lui transfère ensuite la somme sur un compte Paypal", raconte Barbara : "Je ne me suis pas posé de question parce que je voulais l'aider".

La jeune femme voit la somme de 4.000 euros arriver sur son compte, alors en toute confiance, elle lui fait deux virements instantanés de 2.000 euros chacun : "Le lendemain, il est reparti à Paris à cinq heures du matin. Je suis au travail quand ma banque m'appelle pour me dire que l'argent provient d'un chèque volé". La somme est bloquée, la jeune femme se retrouve avec moins quatre mille euros sur son compte en banque. Elle découvre aussi des tentatives d'achats avec sa carte bancaire dans les jours qui suivent : "Je le soupçonne d'avoir pris en photo ma carte bleue pendant que je dormais".

Pris à son propre piège

Désespérée, Barbara fouille sur Instagram et Snapchat. Elle découvre des publications d'autres femmes avec la photo de son prince charmant, et son véritable nom : Saïd Nordine, désigné comme un escroc par le site Warning-Trading , qui se spécialise dans la dénonciation d'arnaques. Alors, elle décide de prendre Nelson, alias Saïd, à son propre piège : "J'étais prête à tout". Elle lui réécrit comme si de rien n'était, en faisant semblant que les 4.000 euros n'ont jamais disparu de son compte en banque.

D'abord méfiant, l'arnaqueur présumé se laisse finalement convaincre de revenir la voir pour le weekend. C'est même elle qui paie le billet de train. Entretemps, Barbara est allée porter plainte au commissariat. Quand le trentenaire sort du train à Périgueux, deux voitures de police l'attendent sur l'esplanade de la gare. Saïd Nordine est placé en garde à vue.

Une enquête ouverte

Le parquet de Périgueux confirme à France Bleu Périgord l'ouverture d'une enquête. Saïd Nordine est ressorti libre de garde à vue dimanche, mais il n'en a pas fini avec la justice. Les enquêteurs sont en train de solliciter tous les commissariats de France pour vérifier si d'autres plaintes ont été déposées contre cet homme, sous son vrai nom, ou sous un autre. La justice compte ainsi pouvoir regrouper les procédures pour engager des poursuites plus larges que pour les seuls faits dont a été victime la jeune Trélissacoise.

"J'espère qu'on va l'arrêter, parce que sinon il va recommencer", s'inquiète Barbara. Aujourd'hui, elle ne dort plus chez elle avec son fils de peur que l'escroc revienne. Contacté par France Bleu Périgord, le fondateur du site Warning-Trading, Nicolas Gaiardo, assure être en contact avec plusieurs victimes de l'escroc présumé, dont "certaines ont porté plainte, d'autres non".

*Barbara est un prénom d'emprunt